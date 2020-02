Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Leone, Vergine, BIlancia e Sorpione

L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 13 febbraio 2020. Vergine a gonfie vele, Scorpione cambiamenti in vista. Scopriamo, segno per segno, cosa prevede il famoso astrologo per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Leone

Si preannuncia un giovedì molto favorevole in amore per i nati in Leone che in questo momento hanno voglia d’innamorarsi. Tutto il mese, in realtà, è promettente per i nuovi incontri. Le stelle vi proteggono anche sul lavoro: chi ha un progetto in corso, chi è in trattativa questo è un giorno favorevole per procedere. State attenti a non accumulare troppo stress.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 13 febbraio 2020 vi invita a risvegliare la passione nel rapporto di coppia, anche se le novità lavorative potrebbero rubarvi, in questo periodo, tutta la vostra energia. Dalla seconda metà di febbraio vi aspettano grandi emozioni. Sul lavoro si muovono le acque, siate pazienti che stanno per arrivare le meritate gratificazioni.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Bilancia

Non è un momento favorevole in amore per i nati in Bilancia. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa qualche tensione nella coppia. Evitate di provocare troppo il vostro partner. Sul lavoro vi potreste sentire un po’ ansiosi per via di cambiamenti nell’aria. I prossimi mesi vi spingeranno a mettere in discussione tutto, ma tranquilli non mancheranno le soddisfazioni professionali.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Scorpione

Siamo già a giovedì 13 e Paolo Fox vi rassicura: in amore sarà una giornata positiva. In arrivo nuovi incontri stimolanti, coglietevi al volo. Urano in dissonanza potrebbe rendervi un po’ più nervosi del solito. È un giorno, questo, di chiarimenti sul lavoro per gli Scorpione che stanno soffrendo delle ambiguità: tenete la vostra rabbia a freno!