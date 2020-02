Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, giovedì 13 febbraio 2020, per gli ultimi quattro segni zodiacali. Nervosismo per i Capricorno che hanno la Luna dissonante, stessa Luna che invece favorirà i sentimenti dei nati in Acquario. Vediamo le previsioni astrologiche, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Sagittario

È una giornata all’insegna delle emozioni per i Sagittario, favorevole anche per i single in cerca di un amore. Se avete voglia d’innamorarvi, lanciatevi: febbraio è un mese fortunato. Non male anche sul lavoro, sebbene non siate mai del tutto soddisfatti voi Sagittario. Dal 20 il Sole tornerà favorevole e vi porterà buone risposte. Attenti alle spese.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox avverte i nati sotto il segno dei Capricorno che domani giovedì 13 febbraio potranno vivere qualche nervosismo in più. Ci saranno malintesi che porteranno a discussioni in cui metterete in discussione la passione della coppia: alla fine la risolutezza avrà la meglio. Cielo molto positivo per le questioni lavorative: è un periodo di decisioni importanti, siate prudenti.

Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Acquario

Domani, giovedì 13 febbraio 2020, sarà una giornata buona per l’amore. Le previsioni di Paolo Fox garantiscono nuovi incontri che potranno risultare importanti. Non fateveli scappare, anche se la vita sentimentale negli ultimi tempi, vi ha deluso non poco. Sono giorni in cui avete voglia di novità sul lavoro, di un cambiamento o addirittura di un trasferimento. Portate avanti i vostri progetti con ottimismo, ma state attenti alle finanze.

Oroscopo paolo Fox domani 13 febbraio 2020: Pesci

L’oroscopo del noto astrologo invita i Pesci a dare maggiore importanza all’amore in questi giorni. Anche se venite da alcuni anni difficili in tal senso, è ora di dare spazio ai sentimenti e riaprirsi all’amore, sia per chi è in coppia sia per i Pesci single. Il lavoro occupa gran parte dei tuoi pensieri: non rivangate troppo il passato, ma concentratevi sul presente. In arrivo novità molto positive.