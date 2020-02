Trump impeachment, è fuori dalla Casa Bianca?

Donald Trump è il 45 esimo presidente degli Stati Uniti D’America.

Qualche tempo fa, è stato messo sotto accusa di impeachment, ovvero abuso di potere.

Dopo vari processi e votazioni, si evince che Donald Trump, è stato assolto.

La difesa di Donald J. Trump non ha perso occasione per sottolineare come la messa in stato d’accusa del presidente nella House of Representatives sia stata, ancora una volta, una “caccia alle streghe”.

La difesa di Trump ha opposto un netto rifiuto Perché? Perché non intendeva prender parte ad una caccia alle streghe. E perché era, quel processo, una caccia alle streghe? Ma è ovvio: perché la difesa non vi esercitava i suoi diritti.

Mercoledì scorso, la maggioranza repubblicana del Senato, trasfiguratasi in strumento di culto, non ha in realtà assolto Donald J. Trump. Ne ha sancito l’onnipotenza.

Onnipotente, così è stato definito Donald Trump dai giornali più famosi d’America, che hanno riportato la notizia.

Prima nel suo discorso sullo stato dell’Unione e poi nel maratonico e farneticante inno a se stesso col quale – preannunciando ricompense e vendette – ha “celebrato”, di fronte a una platea in adorazione, la sua “completa e incondizionata” assoluzione.

Non tutti i politici americani sono d’accordo con l’assoluzione di Trump, ma c’è da dire che parecchi non erano nemmeno d’accordo alla sua scesa al potere.

Un uomo come Trump fa paura a molti, un uomo palesemente senza scrupoli nell’agire per i propri scopi, e non sempre per quelli dell’intero paese, di cui è al governo.

Ma ci poniamo una domanda importante, come ha fatto Trump ad essere assolto?

La risposta è, con tutte le formule. Il processo è stato definito un non-processo, ma che si sia mosso, sempre nei suoi interessi personali, con l’appoggio di tutta la Casa Bianca.

Quali saranno le prossime mosse di Donald Trump? Lo scopriremo presto.