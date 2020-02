Il segreto: anticipazioni puntata di venerdì 14 febbraio 2020

By

Ecco tutte le anticipazioni de Il Segreto, nella puntata di venerdì 14 febbraio 2020 .

Questa settimana abbiamo assistito alle ripicche e alle vendette di Garcia Morales su Puente Viejo. Infatti l’uomo infastidito dall’assemblea popolare e dai suoi giudizi, ha deciso di isolare il paese.

Anche Padre Berengario, in questi ultimi episodi si è trovato a dover confessare una scomoda realtà, già anticipata da molti pettegolezzi: infatti, è il padre naturale di Esther, la giovane appena arrivata in paese, con fini ben poco onesti…

Cosa accadrà ai nostri amati protagonisti?

Nell’episodio di venerdì 14 febbraio, invece, ecco cosa accadrà: Lola accetta di sposare Prudencio, e anche con mille dubbi e difficoltà su questo rapporto travagliato, vuole sposarlo.

Maria invece, è molto arrabbiata con Fernando e con Dori Vilches, poiché sente che i due stanno ostacolando la sua guarigione, e non riesce bene a comprenderne le ragioni. La giovane tira fuori un lato oscuro del suo carattere, ma non a torto: infatti, è proprio vero che il Mesia sta mettendo i bastoni tra le ruote alla sua piena guarigione, e ben presto la verità verrà a galla. Anche Donna Francisca non nutre fiducia nei confronti di Dori, una donna subdola e malvagia, legata a Fernando da un legame che lascerà a bocca aperta tutti gli spettatori e i fan de Il Segreto.

Infine assisteremo ad un coraggioso Carmelo Leal, che dopo la chiusura della scuola, sembra voler rinunciare a combattere per il suo paese inizialmente. Poi, però, si convince a non demordere, e prosegue nella sua lotta per Puente Viejo.

La puntata de Il Segreto andrà in onda venerdì 14 febbraio 2020, alle 16,40 su canale 5