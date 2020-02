Oroscopo Paolo Fox domani venerdì14 febbraio 2020: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

È arrivato venerdì 14 febbraio 2020, il giorno di San Valentino e l’oroscopo di Paolo Fox anticipa novità per diversi segni zodiacali. Quali saranno, nello specifico, i segni che vivranno una giornata all’insegna del romanticismo? Ecco cosa dicono le previsioni astrologiche di Paolo Fox per i Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 14 febbraio 2020: le previsioni Leone

Il noto astrologo de I Fatti Vostri vi avverte, Leone in coppia: domani 14 febbraio 2020 potreste voler mettere tutto in discussione, avete bisogno di punti di riferimento. I single sentono forte il desiderio di vivere una nuova storia d’amore o potrebbero voler ricucire uno strappo passato. Presto arriveranno novità interessanti. Buon momento per i progetti di lavoro, ma cercate di risparmiare.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 14 febbraio 2020: Vergine

Per questo San Valentino dedicate del tempo alla coppia e non abbiate fretta. Dovete iniziare ad accorgervi che non siete affatto soli, che i vostri obiettivi si stanno per realizzare. Anche se siete molto assorbiti dal lavoro, ricordatevi che i sentimenti hanno bisogno di cura. Potreste sentirvi un po’ tesi per le molte cose da fare in ambito lavorativo. Rasserenatevi, avete un ottimo cielo dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 14 febbraio 2020: Bilancia

Per i nati in Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox per domani 14 febbraio 2020, non è dei migliori sul fronte amoroso. Possibili malumori in coppia. Anche nel lavoro potreste sentirvi poco stabili in questo periodo: provate a risolvere le divergenze tra i colleghi con più diplomazia. Cercate, inoltre, di non fare promesse a lungo termine finché non avrete chiarezza dentro di voi.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 14 febbraio 2020: Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno un buon San Valentino. Siete nelle grazie di Venere che vi guarda dall’alto facendovi l’occhiolino. Paolo Fox vi anticipa: possibilità di fare incontri interessanti nei prossimi per i single. Chi è in coppia provi a essere leale e non promettere cose che non potrà mantenere. Sul lavoro cercate di restare calmi e di non discutere con i vostri superiori. La pazienza vi premierà.

