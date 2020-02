Oroscopo Paolo Fox per domani, venerdì 14 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, venerdì 14 febbraio 2020, giorno di San Valentino, per gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Cosa prevede il famoso astrologo per voi? Di seguito le anticipazioni, nel dettaglio, per gli ultimi segni dello zodiaco, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 14 febbraio 2020: Sagittario

Venere è di nuovo dalla vostra parte; le previsioni di Paolo Fox indicano un desiderio crescente di mettere fine ai contrasti e cominciare a vivere nuove emozioni. Vi aspetta un week end interessante dal punto di vista sentimentale. Seguite il vostro istinto. Sul lavoro momento favorevole per prendere decisioni importanti, ma occhio alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 14 febbraio 2020: Capricorno

Anche se non avete più la Luna contro, potreste avvertire comunque qualche tensione in amore, dovuta a malintesi. Evitate situazione stressanti o rischiose. Sul lavoro questo è un anno importante, avrete possibilità di cambiamenti nell’aria. Cercate di prefissarvi delle tappe da portare a compimento.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 14 febbraio 2020: Acquario

Per gli Acquario che hanno voglia d’innamorarsi è un periodo stimolante. Alcune agitazioni per le coppie di lunga data: forse soffrite per la mancanza di intesa. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi suggeriscono di prendere le decisioni con attenzione in campo lavorativo. Avete una gran voglia di cambiamenti, ma dovete tener conto dello stress e di eventuali problemi finanziari. Novità in primavera.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 14 febbraio 2020: Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un San Valentino promettente per i Pesci che hanno voglia di ritrovare l’amore nella propria vita. In arrivo un fine settimana molto positivo per chi vorrà dare spazio ai sentimenti. Se avete vissuto momenti difficili sul lavoro l’anno scorso, questo è un ottimo momento per lasciarsi tutto alle spalle e ripartire da capo. In arrivo grandi novità.

