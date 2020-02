Oroscopo Paolo Fox venerdì 14 febbraio 2020: le previsioni per San Valentino Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa prevede l‘oroscopo di Paolo Fox per San Valentino? Siete curiosi di sapere cosa vi accadrà domani, venerdì 14 febbraio? Ecco le previsioni astrali di Paolo Fox per i primi quattro segni dello zodiaco, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox per domani 14 febbraio 2020: Ariete

San Valentino per voi sarà molto romantico, grazie a una Luna non più in opposizione. Non siate, però, troppi istintivi e cercate di non cadere in discussioni inutili. Sul lavoro potreste sentirvi un po’ agitati e in dovere di dimostrare sempre quanto valete. Non fate passi rischiosi e vedrete che le conferme arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox per domani 14 febbraio 2020: Toro

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox per domani, San Valentino, vi suggeriscono di valutare bene la persona che avete al vostro fianco. Se l’amore è finito, dovreste cominciare a considerare nuove storie. Cielo favorevole per quanto riguarda il lavoro, state vivendo un periodo di rinascita a livello professionale.

Oroscopo Paolo Fox per domani 14 febbraio 2020: Gemelli

Paolo Fox vi promette una festa degli innamorati all’insegna dell’amore per i Gemelli che hanno superato positivamente la loro crisi di coppia. Novità in vista per i single. Sul lavoro state attraversando un periodo di recupero che vi porterà a un vero e proprio risveglio in primavera.

Oroscopo Paolo Fox per domani 14 febbraio 2020: Cancro

I nati in Cancro hanno bisogno di vivere un po’ di serenità in più nella coppia. L’oroscopo di Paolo Fox non vi garantisce un San Valentino dei migliori, ma sarà comunque più tranquilla dei giorni appena trascorsi. Vivete ancora alcune precarietà sul lavoro, ma presto arriverà maggior equilibrio.