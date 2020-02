Stasera in tv, giovedì 13 febbraio 2020: film in programmazione e dove vedere Juventus-Milan

La tv è sempre la tv! Internet ha cambiato il nostro mondo ma la regina della casa rimane comunque la televisione! La scelta migliore per una serata rilassante, in famiglia, tra amici o da soli.

Ma cosa danno in tv questa sera? A questa domanda risponderemo a brevissimo proponendovi una selezione dei programmi televisivi da non perdere assolutamente!

Giovedì 13 Febbraio, i migliori programmi della serata!

Se sei un tipo sportivo e ti piace il calcio non puoi assolutamente perdere la sfida tra Milan e Juventus in diretta su RaiUno a partire dalle 20.45. E’ la semifinale di andata di Coppa Italia e si giocherà in un San Siro gremito.

Se sei più un tipo romantico che ama commuoversi davanti ad un bel film che parla di sentimenti ti sarà sufficiente passare a RaiDue. Alle 21.20 infatti è in programma “Love is all you need”, con Pierce Brosnan.

Se invece preferisci nutrirti di musica del passato, il tuo programma ideale per questa sera è senza dubbio “Skianto Sanremo 67”, una rivisitazione del Sanremo in cui Tenco morì, con tanti ospiti a reinterpretare le loro canzoni. Dalle 21.20 su RaiTre.

Se invece sei un amante dei film d’azione devi spostarti su Iris, canale 22 del digitale terrestre, e potrai farti una scorpacciata di sequenze ad alta tensione con “Solo 2 ore”, con Bruce Willis. Dalle ore 21.

Se ti piacciono i gialli allora non puoi perdere un nuovo episodio de “L’ispettore Barnaby”, nel quale il protagonista dovrà risolvere un altro complicato caso. Su Giallo, canale 38. L’episodio in programma ha titolo “Fate entrare i clown” e sarà messo in onda dalle 21.10.

Se invece ti piace la commedia all’italiana di un tempo, non puoi perderti “Il tassinaro”, un vero e proprio gioiello di comicità del grande Alberto Sordi. In onda su Cine 34, canale 34, dalle 21.10.

Riepilogo dei programmi di giovedì 13 febbraio 2020