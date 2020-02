Uomini e Donne, anticipazione puntata 13 febbraio: Ida Platano piange per Riccardo: come stanno davvero le cose fra i due?

By

Protagonisti della puntata di Uomini e donne del 13 Febbraio 2020 saranno la sfilata e Ida Platano.

La bella bresciana infatti, tornerà in studio e quando le verrà chiesto come vanno le cose con il suo compagno, scoppierà in lacrime.

Crisi passeggera (l’ennesima!) o matrimonio saltato?

La sfilata: “Stasera mi dirai di sì”

La sfilata di moda, sia maschile che femminile, è uno dei momenti più apprezzati dal pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Stavolta il tema è “Stasera mi dirai di sì”.

Partecipano quasi tutte le dame del parterre e Ida, certamente una delle più affascinanti, non può mancare.

La donna attraverserà la passerella con un lungo abito argentato e poi chiederà a Gianni Sperti di porgerle il braccio per camminare sul tappeto rosso.

Il colpo di scena avviene quando la conduttrice le domanda quale sia attualmente la situazione con Guarnieri.

A questo punto la parrucchiera risponde ironicamente “Una domanda di riserva?”, senza riuscire a trattenere il pianto.

A questo punto il questito sorge spontaneo: “ma i due non dovevano sposarsi”?

A quanto pare invece, è (di nuovo!) crisi nera.

Tuttavia dalla bocca della Platano non uscirà nulla a riguardo.

La storia (finita o infinita?) di Ida e Riccardo

Il tira e molla fra Ida e Riccardo va avanti ormai da diverso tempo.

Si può dire che il pubblico sia abituato, o forse addirittura assuefatto, ai loro repentini ripensamenti.

Dopo essersi conosciuti negli studi di Uomini e donne Over ed essersi innamorati, la coppia è uscita dal programma per viversi lontano dalle telecamere, ma è durata poco.

Dopo circa un anno infatti, Guarnieri ha interrotto bruscamente la relazione lasciando la ex compagna nella disperazione.

Proprio quando sembrava che lei se ne fosse fatta una ragione, l’uomo è tornato sui suoi passi chiedendole perdono e dichiarandole tutto il suo amore.

Eppure le cose non vanno.

Andare d’accordo, per Ida e Riccardo, sembra un miraggio.

La plateale proposta di matrimonio in televisione però, questa volta aveva fatto sperare i fans in un lieto fine come quello delle favole.

L’atteggiamento della bresciana nell’ultima puntata di Uomini e donne Over però, sembra dire tutt’altro.

Chi vincerà la gara?

La sfilata a tema di Uomini e donne Over è solo un gioco, ma i partecipanti, soprattutto le donne, sembrano prenderla fin troppo sul serio.

Discussioni, litigi e polemiche si verificano praticamente ogni volta.

Certe gelosie e piccole invidie diventano palpabili.

Nella puntata di Giovedì 13 Febbraio 2020, lo abbiamo detto, il tema è “Stasera mi dirai di sì”.

Sfileranno le donne, che prendendo spunto da attrici e film, cercheranno di aggiudicarsi questa gara di seduzione.

A decretare la vincitrice, come sempre, saranno gli ospiti del parterre maschile, che con le loro palette daranno a ciascuna un voto da zero a dieci.

Ed anche stavolta, come da consuetudine, Gianni e Tina non mancheranno di dare il proprio personale parere, quasi sempre ironico e divertente.

C’è da scommetterci che anche stavolta, fra la bionda opinionista e Gemma Galgani, saranno scintille.