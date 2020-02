Anticipazioni Una Vita 17 febbraio al 23 febbraio 2020

Nella nuova settimana moltissime saranno le sorprese e i colpi di scena che coinvolgeranno i vari personaggi della telenovela Una Vita, la soap opera che va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Una piccola chicca prima di entrare nel dettaglio nelle anticipazioni vere e proprie: Telmo sempre più confuso, non sa che decisione prendere, ma si potrà facilmente intuire come sia in procinto di abbandonare per sempre il sacerdozio.

Ursula apprendendo la notizia, andrà su tutte le furie, ma i colpi di scena non finiscono qua perché in seguito, il mentore di Telmo (colui che ha provato a far riflettere il giovane sulla migliore decisione da prendere) verrà trovato misteriosamente morto.

Vediamo nel dettaglio tutto ciò che accadrà da lunedì 17 febbraio fino a domenica 23 febbraio 2020.

Anticipazioni di Una Vita dal 17 febbraio al 23 febbraio 2020

Fra Guillermo, vedendo padre Telmo sempre più confuso in merito alla sua vocazione di sacerdote, decide di dargli qualche consiglio per fargli meglio comprendere la giusta decisione da prendere, ovvero: togliersi la tonaca per amore di Lucia oppure seguire la strada del sacerdozio. Ma Ursula ascoltando dietro la porta tutta quanta la conversazione perde le staffe e inveirà contro Guillermo quando Telmo deciderà di allontanarsi dalla parrocchia.

Successivamente Guillermo sarà misteriosamente trovato privo di vita proprio da Telmo, ma ad ucciderlo a quanto pare è Samuel Alday. Nessuno saprà come sono andate realmente le cose anche se il commissario attraverso l’interrogatorio di Fabiana cercherà di scoprire qualcosa in più perché il principale indiziato è proprio Ursula. Telmo invece è sempre più convinto che ad uccidere il povero mentore sia stato il priore Espineira, ma l’uomo negherà ogni accusa.

Lucia preoccupata per il clima alquanto triste che avvolge Acacia 38, propone a Samuel di rimandare le nozze fra qualche tempo, ma l’uomo minacciato a sua volta da Jimeno Batan cerca di dissuaderla.

Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo un’altra protagonista, Susanna, la quale è molto preoccupata per il suo nipotino, perchè malato ma i medici ad oggi non sono riusciti a dare una diagnosi certa.

Nel frattempo Marcelina, incoraggiata da Casilda cercherà di sedurre con i suoi modi e atteggiamenti, Jacinto.

E ora è la volta di Celia. Durante una giornata all’insegna dello shopping Celia avverte improvvisamente un malore. La donna è insieme a Trini quando succede il fatto.

Ma Felipe rientrando in paese scopre che la causa del malore della moglie è dovuto ad un’interruzione di gravidanza. L’uomo rimane sconvolto perché non era a conoscenza neanche della presunta gravidanza. Successivamente se la prende con Trini accusandola di essere la causa della disgrazia.

Intanto, Inigo e Liberto sono molto preoccupati per l’assenza di Tito, visto e considerato che l’uomo doveva partecipare al pugilato contro l’avversario francese.

Cosa mai sarà accaduto all’uomo? Per quale ragione non si presenterà all’incontro di pugilato? Cosa si cela dietro?

Lo potete scoprire la prossima settimana a partire dalle 14:10 in onda su Canale 5.