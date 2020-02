Carnevale 2020, ecco tutte le date importanti

“ Semel in anno, licet insanire” dicevano i latini. Ciò sta a significare che, almeno una volta l’anno, ci è concessa qualche piccola follia. E quale periodo migliore se non quello del carnevale? Un’occasione per scherzare, per non prendersi troppo sul serio, e persino per mascherarsi, così da fuggire dalla realtà e dalla routine, anche se per poche ore. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti migliori del Carnevale 2020, ed ecco tutte le date per ogni festeggiamento.

Il Carnevale 2020 di Venezia e di Roma

Il Carnevale 2020 di Venezia si è aperto l’8 febbraio, con uno splendido corteo acqueo attraverso il Canal Grande. La festa si è aperta ufficialmente domenica 9 febbraio, con itinerario che parte da Punta della Dogana, fino al Rio di Cannareggio. Il 15 febbraio, ci sarà la tipica Sfilata delle Marie. Si tratta di un corteo di 12 fanciulle veneziane, selezionate prima dell’inizio del carnevale, che sfileranno per Venezia dalle 14,30 del giorno previsto, partendo da San Piero di Castello, e giungendo sul palco di Piazza San Marco. Questa è un’antica tradizione: in passato infatti si regalavano a dodici povere e splendide ragazze abiti sontuosi, da sfoggiare il giorno delle nozze, e prima ancora nel Carnevale.

Il 16 febbraio, ci sarà il noto appuntamento col Volo dell’Angelo: si farà scendere una ragazza vestita da angelo, dal campanile di Piazza San Marco. Si tratterà della vincitrice del titolo di Maria dell’anno precedente, in questo caso si tratta della giovane Linda Pani. Questo è l’evento principale del carnevale, anticipato anche da coreografie e dal famoso Corteo del Doge. Il 23 febbraio invece si terrà la divertente parodia del Volo dell’Angelo, ossia il Volo dell’Asino, sempre dal campanile della famosa piazza.

E per finire, la kermesse si andrà a chiudere il 25 febbraio, col lancio del Leone alato, simbolo di Venezia. Lo “Svolo Del Leon”, alla presenza anche di tutte le Marie, segnerà la fine del Carnevale.

Il Carnevale romano, più particolare ed eclettico, durerà dal 20 al 25 febbraio. Sono oltre 100 gli appuntamenti per festeggiare il carnevale a Roma, nella città eterna: ad esempio, il 25 febbraio, martedì grasso, durante tutta la giornata i cittadini potranno accedere gratuitamente a tutti i musei comunali (fatta sola eccezione per la mostra di Canova).

Per giovedì grasso, invece, il 20 febbraio, molti teatri offrono sconti e riduzioni di anche il 50%, per spettacoli teatrali dedicati ai personaggi noti del carnevale, come Arlecchino.

Inoltre, domenica 23 e martedì 25 febbraio, rispettivamente ad Ostia e a Pomezia, si terranno splendide sfilate con carri allegorici, ottima occasione per potersi divertire in famiglia, e per tornare tutti un po’ bambini.

Molti ancora, gli spettacoli ispirati alla cultura: alla Casa del Cinema di Roma, sita in Villa Borghese, martedì 25 febbraio dalle ore 16,30 verrà proiettato il film “Il Carnevale di Venezia”, capolavoro del 1939, di Adami e Gentilomo.

Il Carnevale 2020 a Torino

Il Carnevale 2020 a Torino, chiamato Carlevè ed Turin, prevede sfilate, giostre, musica e maschere tradizionali. Iniziato il 2 febbraio con la Grande Sfilata di Apertura per le vie del centro storico del capoluogo sabaudo, aspetta tutti per la bellissima sfilata dei carri allegorici sabato 15 febbraio dalle ore 14.30 alle 18.30 presso il Luna Park della Pellerina, con la presenza di 15 carri e 150 gruppi folkloristici. La sfilata percorrerà Corso Regina Margherita, corso Lecce, corso Appio Claudio, corso Bernardino Telesio.

Il Carnevale 2020 a Milano

Il Carnevale 2020 a Milano è fissato per la data di sabato 29 febbraio, in ritardo rispetto alle altre città ma non da meno, con spettacoli, carri e maschere. Sabato 9 marzo è previsto il passaggio, nelle periferie ma non nella zona centrale per motivi di sicurezza, dei colorati carri allegorici realizzati dai ragazzi degli oratori. La sfilata si svolgerà nei municipi della città di Milano.

Il Carnevale 2020 a Napoli

Il Carnevale 2020 a Napoli è iniziato domenica 9 Febbraio e si concluderà il 25 febbraio. Una sfilate da non perdere sarà quella di Piazza Ammirato, nel quartiere Materdei di Sanità.

Le sfilate in programma si terranno nei quartieri:

Materdei

Scampia

Barra

Montesanto

Quindi nel Centro Storico, al Parco Cupa Spinelli, alla Casa-museo di Pulcinella e alla Carnascialata.

Il Carnevale 2020 a Bologna

Il Carnevale 2020 a Bologna ha un programma ricco e vario con eventi, sfilate, maschere e tanto divertimento. Tutto si svolgerà nel centro storico di Bologna nelle date del 23 e 25 Febbraio 2020 a partire dalle ore 14.30. Per entrambi i giorni, la partenza della sfilata allegorica è prevista da Piazza VIII Agosto, con transito in via Indipendenza e conclusione in Piazza Nettuno e Piazza Maggiore. L’ingresso è libero e non soggetto a costi.

Tutte le date importanti per il carnevale 2020

Per quanto riguarda il Carnevale 2020, alcune date sono particolarmente importanti non solo per il carnevale di Venezia o quello di Roma. Infatti, in tutte le città d’Italia questa festa estrosa e colorata, è davvero molto sentita. Da Viareggio a Napoli, da Roma a Catania, ecco quindi quali sono le date più importanti del carnevale 2020.

8 febbraio 2020: si è aperto il periodo del carnevale