Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani, sabato 15 febbraio 2020 anticipa una giornata positiva per gli Ariete che hanno più la Luna opposta; piccole tensioni per il Toro; cielo favorevole per i Gemelli, mentre per il Cancro ci saranno alcuni miglioramenti. Vediamo nello specifico le previsioni di Paolo Fox su amore, salute e lavoro per i primi quattro segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani 15 febbraio 2020: Ariete

La Luna a favore vi garantisce una giornata tranquilla, ma occhio a non fare scelte di pancia Cercate di non cadere nella trappola delle discussioni inutili. L’oroscopo di Paolo Fox vi rassicura: domenica andrà meglio per i sentimenti. Sul lavoro portate pazienza se non vi sentite del tutto soddisfatti: già dal 22 le cose inizieranno a sbloccarsi.

Oroscopo Paolo Fox per domani 15 febbraio 2020: Toro

Potreste sentirvi tesi per via di una Luna conflittuale. L’amore vi crea confusione, cercate di capire, una volta per tutte, se chi avete vicino faccia al caso vostro oppure no. I Toro che stanno avendo alcune difficoltà sul lavoro si tranquillizzino: sono in arrivo, a partire da lunedì prossimo, buone novità.

Oroscopo Paolo Fox per domani 15 febbraio 2020: Gemelli

I nati in Gemelli si sentono stressati in questi giorni. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita, comunque, ad approfittare di questa giornata per chiarire in amore. Se rimandate di un giorno, correte il rischio di trovarvi le influenze di una Luna opposta. Sta per iniziare un fase positiva per i Gemelli single. Tensioni anche sul lavoro: tenete duro, la situazione cambierà in primavera.

Oroscopo Paolo Fox Per domani 15 febbraio 2020: Cancro

Il Cancro potrà respirare un po’ questo fine settimana. In amore ci sono piccoli miglioramenti in corso. Purtroppo febbraio è un mese che vi mette a dura prova: restate cauti di fronte ai contrasti. Anche sul fronte lavorativo state affrontando problemi che vi agitano: un po’ di pazienza che a marzo il vostro cielo cambierà!