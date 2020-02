Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani 15 febbraio 2020 per i segni centrali dello zodiaco. Come inizierà il week end? Bene per i Leone che hanno voglia d’innamorarsi, serenità nel cielo dei nati in Vergine, mentre il noto astrologo invita le Bilancia a restare cauti in questa giornata. Di seguito, nel dettaglio, le previsioni di ogni segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Leone

È un giorno positivo per i sentimenti. Oggi sabato 15 e domani 16 saranno favoriti soprattutto i single che vogliono fare nuovi incontri. Buon periodo anche per concludere dei progetti, attenti però alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Vergine

Buona giornata per l’amore. Le previsioni di Paolo Fox vi suggeriscono di dedicare più tempo al partner, anche se il lavoro vi sta levando molto energie. Bene anche sul lavoro, nascono in questo periodo rapporti professionali molto validi, che vi frutteranno nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Bilancia

Domani 15 febbraio 2020 i nati sotto il segno della Bilancia potranno vivere alcuni malumori. L’astrologo de I Fatti Vostri vi consiglia di restare calmi e di non provocare troppo la vostra dolce metà. Lo stress di questi giorni, causato anche dal lavoro, va affrontato insieme!

Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Scorpione

Giornata buona per l’amore, sia per gli Scorpione single sia per quelli in coppia. Possibilità di incontri interessanti all’orizzonte. Sul lavoro sentite un gran desiderio di ribellarvi, di cambiare. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di tenere sotto controllo le vostre tensioni momentanee e di far maggior chiarezza dentro voi.