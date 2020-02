Jennifer Lopez 50 anni: come fa ad essere così bella? Ecco i suoi segreti

Cantante, ballerina, attrice, imprenditrice, produttrice: Jennifer Lopez è sicuramente un’icona di successo e, senza dubbio, bellissima. Nata a New York nel 1969 ma di origini portoricane, J.Lo, l’acronimo con cui è conosciuta in tutto il mondo, è da decenni sulla cresta dell’onda quale una delle più grandi artiste per quanto riguarda il genere pop latino commerciale.

E, ancora oggi, a ben 50 anni, è una splendida donna dalla pelle luminosa e tonica, che dimostra molto meno rispetto alla sua effettiva età anagrafica. Volete sapere quali sono i segreti di bellezza di Jennifer Lopez? Non eccedere con il trucco, seguire un’alimentazione sana, prendersi cura di sé stesse quotidianamente. Scopriamo tutto questo e di più nel dettaglio.

Uno stile di vita senza eccessi

Jennifer Lopez non fuma e non beve. Fumo e alcol concorrono alla rovina prematura della pelle. Abusare di alcolici provoca una perdita di elasticità cutanea insieme alla dilatazione dei vasi sanguigni. Il risultato è la comparsa di macchie, arrossamenti e venature sul volto. A tutto questo si aggiunge la ridistribuzione dei liquidi, che causa occhiaie e borse. L’alcol favorisce inoltre la disidratazione cutanea e la comparsa di rughe e incide sul fegato, che non riesce più a eliminare le tossine dall’organismo rendendo la pelle opaca.

Anche il fumo accelera l’invecchiamento cutaneo, in particolare del viso, nelle zone delle guance, della bocca e delle palpebre. Fumare riduce l’apporto di ossigeno alla cute e compromette il flusso ottimale della circolazione sanguigna.

Un’alimentazione sana

Bere almeno un litro e mezzo di acqua naturale ogni giorno e inserire il consumo di frutta e verdura fresca di stagione nella propria dieta: è questo il segreto per una pelle perfetta e luminosa, proprio come fa J.Lo, che non manca di seguire questa regola quotidianamente.

L’acqua aiuta a idratare la pelle evitandone la secchezza e rendendola lucente ed elastica, frutta e verdura fresca e di stagione apportano il giusto quantitativo di vitamine all’organismo, necessarie allo splendore e alla luminosità della cute, e sono ricchi di antiossidanti, che proteggono la cute dai radicali liberi. Questi danneggiano le cellule provocandone lo stress ossidativo, con la conseguenza della perdita di elasticità, del collasso dei tessuti, dell’invecchiamento precoce.

Una beauty routine quotidiana

Jennifer Lopez segue con costanza un’attenta beauty routine quotidiana: durante il giorno deterge il viso e protegge la pelle con un siero all’acido glicolico; la sera rimuove accuratamente il make up, che adopera esclusivamente per esigenze di spettacolo, e utilizza una crema idratante notte.

Per avere una pelle luminosa e tonica è importante rispettare questa routine a partire dal mattino: lavare il viso con acqua tiepida e detergerlo con prodotti non aggressivi come un latte detergente quindi decidere o meno per il make up in base alle proprie esigenze. Importantissimo la sera, come fa J.Lo, togliere ogni residuo di trucco con uno struccante delicato. Fondamentale dopo i 30 anni, e come Jennifer Lopez a 50, è poi l’utilizzo di creme e sieri idratanti, che proteggono la pelle nutrendola e idratandola, rallentando o evitando la comparsa dei segni del tempo come le rughe.