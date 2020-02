Nuovi film Disney 2020: cosa vedremo al cinema

Dalla sua fondazione nel 1923 grazie al mitico Walt, la Disney ha fatto sognare intere generazioni, grandi e piccoli, con i suoi cartoni e, sempre di più, con i suoi film. Il 2019 è stato un grande anno per la compagnia, grazie a pellicole come il secondo capitolo del fortunato Frozen, vero e proprio campione d’incassi già dopo i primi giorni di programmazione, e una serie di live-action tratti da alcuni dei suoi capolavori immortali, come Il Re Leone e Aladdin, di cui inoltre è appena stato annunciato il sequel originale.

Ma cosa ha in programma la Disney nei prossimi mesi per i suoi fan? Andiamo a scoprire i titoli più attesi del 2020 e i progetti più interessanti per il futuro.

Mulan

Tra i primi Disney film 2020 a debuttare troviamo la storia dell’eroina cinese Mulan. La Disney decide, quindi, di proseguire con i live-action proponendo uno dei suoi classici più amati, ma questa volta il cartone sarà solo uno spunto: questa pellicola, infatti, sarà più storica e drammatica, e vedrà l’assenza di canzoni e di alcuni personaggi, come lo spirito guida Mushu. Nel cast sono presenti Liu Yifei (Mulan), Donnie Yen (comandante Thun) e Jet Li (l’imperatore). Uscita prevista: 26 marzo 2020.

Trailer Mulan Disney 2020

Onward – Oltre la magia

Torna un nuovo lavoro delle menti geniali della Pixar Animation Studios, il reparto Disney dedicato ai cartoni digitali. La storia, del tutto originale, è in un universo suburban fantasy in cui le creature magiche come sirene, unicorni, gnomi, troll e elfi vivono esattamente come noi. I protagonisti sono due fratelli, elfi adolescenti, che s’imbarcheranno in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia. Uscita prevista: 5 marzo 2020.

Trailer Oneard – Oltre la magia

Soul

È la seconda pellicola in CGI prevista per il 2020, firmata dal geniale Pete Docter che già ha regalato capolavori come Monsters & Co., Up e Inside Out. La storia ci porterà in viaggio tra i reami cosmici dell’anima insieme a Joe Gardner, un insegnante di scuola media che sogna di diventare un famoso jazzista a New York, ma che muore improvvisamente prima di realizzare il suo sogno. Da qui inizia il viaggio per tornare nel suo corpo sulla Terra. Uscita prevista: 16 settembre 2020.

Trailer Soul

Raya and the Last Dragon

Nuova pellicola ufficiale dei Walt Disney Animation Studios, una storia originale ideata da Paul Briggs (head of story di Big Hero 6 e Frozen) e Dean Wellins (story artist di Frozen e Rapunzel). La protagonista è una coraggiosa eroina orientale di nome Raya, determinata a trovare l’ultimo drago che possa salvare il mondo di Kumandra da una potente minaccia. Uscita prevista: 25 novembre 2020, data americana.

E’ previsto anche il live action disney 2020 del grande classico Lilli e il Vagabondo, che però non uscirà al cinema ma sulla piattaforma streaming Disney+ verso la fine di marzo.

Ma sono tantissimi i progetti in cantiere per la casa di produzione americana: tra i più interessanti segnaliamo un film tutto dedicato a Crudelia De Mon, annunciato da una foto che ritrae Emma Stone nei panni della mitica cattiva, il live-action Disney 2021 de La Sirenetta, che ha già fatto discutere per la scelta dell’attrice Halle Bailey come protagonista, e una pellicola dedicata alla fata Campanellino, che dovrebbe essere interpretata da Reese Witherspoon.