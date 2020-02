Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 16 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Siamo arrivati a domenica 16 febbraio 2020. Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per i primi quattro segni zodiacali? La Luna favorevole porterà una domenica molto buona dal punto di vista dei sentimenti agli Ariete. I nati in Gemelli, invece, avranno alcune tensioni relative a questioni familiari. I Cancro sentiranno il bisogno di più conferme dal partner, mentre per il Toro maggiore tranquillità. Vediamo l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio, per segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 febbraio 2020: Ariete

Passerete una giornata molto positiva con la voglia di circondarvi di affetti, grazie all’aspetto favorevole della Luna. Le previsioni di Paolo Fox anticipano una domenica importante anche per chi vorrà risolvere vecchi contrasti. Gli Ariete che vivono ancora soddisfazioni sul lavoro portino pazienza: sono in arrivo le risposte che aspettano da tempo.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 febbraio 2020: Toro

La Luna non è più conflittuale per i Toro, il che porterà maggiore tranquillità rispetto ai giorni scorsi. Nuovo spazio, quindi, ai sentimenti da qui in poi, rassicura l’astrologo di Rai Due, quando avrete anche Venere a favore.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 febbraio 2020: Gemelli

I Gemelli si sentiranno agitati per via di questioni legati alla casa e, più in particolare, alle finanze. Dovete tener duro ancora un po’ e vedrete che in primavera vi si apriranno opportunità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 febbraio 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani, domenica 16 febbraio indica per i nati sotto il segno del Cancro un gran bisogno di conferme dal proprio partner. Venere opposta vi mette ancora di più sotto pressione, ma cercate di evitare in questi giorni le discussioni.