Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 16 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti all’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 16 febbraio per gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Come chiuderanno la settimana Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Giornata positiva per Sagittario e Acquario. Alcune fastidiose tensioni, invece, per Capricorno e Pesci. Di seguito, l’oroscopo dell’astrologo de I Fatti Vostri, segno per segno.

Oroscopo di Paolo Fox domani domenica 16 febbraio: Sagittario

Avete Venere dalla vostra parte in questa domenica 16 febbraio. Il pianeta dell’amore non potrà che regalarvi grandi emozioni. Chi è in coppia vivrà un giorno all’insegna della tenerezza. Per i single, invece, basterà la voglia di fare nuovi incontri e il gioco sarà fatto!

Oroscopo di Paolo Fox domani domenica 16 febbraio: Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox annuncia una domenica con qualche perplessità di troppo in amore. I nati in Capricorno che vivono una relazione di lunga durata, così come i single che sono soli da tempo, dovranno sforzarsi di rimettersi in gioco e non cedere a pensieri pessimisti.

Oroscopo di Paolo Fox domani domenica 16 febbraio: Acquario

Con Saturno non più opposto vi aspetta una domenica positiva. Chi avrà voglia di conoscere nuove persone, febbraio è il mese ideale. E non è detto che da una semplice amicizia nasca qualcosa di più. Le previsioni astrali di Paolo Fox indicano la possibilità di recuperare delle relazioni passate.

Oroscopo di Paolo Fox domani domenica 16 febbraio: Pesci

I nati in Pesci potrebbero sentirsi nervosi in questi giorni per qualche intoppo sul lavoro. Cercate di non chiudervi in voi stessi e allontanarvi dal vostro partner. Provate a non rimuginare troppo sul passato, come fate di solito, e concentratevi, piuttosto, sul vostro rapporto di coppia.