Stasera in Tv 15 febbraio 2020: i programmi da non perdere

By

Non c’è nulla di meglio di una serata passata davanti al televisore con qualcuno con cui condividere opinioni e pareri. Oppure anche da soli abbandonandosi totalmente alle nostre forme di intrattenimento preferite.

In fondo: la tv è sempre la tv! E’ vero che internet ha cambiato il nostro mondo ma la regina della casa rimane comunque la televisione! La scelta migliore per una serata rilassante, in famiglia, tra amici o da soli.

Dopo una giornata stressante non c’è nulla di meglio di mettersi comodi e gustarsi un bel film, una serie tv, un documentario, uno show, una trasmissione di approfondimento, un reality… Ognuno ha le sue preferenze!

Ma cosa danno in tv questa sera? Tra le miriadi di canali televisivi disponibili è però sempre difficile destreggiarsi, tra programmi e orari. Ecco perché vi offriamo una selezione dei programmi televisivi da non perdere assolutamente!

Sabato 15 Febbraio, i migliori programmi della serata!

Se ti piacciono gli spettacoli musicali, con grandi ospiti e canzoni del passato, non puoi perderti assolutamente: Una storia da cantare: i cantautori a Sanremo.

A condurre e a presentare questo imperdibile appuntamento ci saranno Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri.

Dalle 21.25 su Rai Uno.

Se preferisci investire il tuo tempo guardando un film commedia con un irresistibile duo che affrontano strane avventure, allora il film per te è: Non c’è due senza quattro, con Bud Spencer e Terence Hill. Dalle 21.25 su Rete 4.

Se invece preferisci dedicarti ad una trasmissione che propone sentimenti ed emozioni, con tanti colpi di scena e qualche lacrima, non puoi perderti la nuova punta di C’è posta per te. Il programma è condotto da Maria De Filippi e sarà in onda a partire dalle 21.25 su Canale 5.

Se quello che cerchi è un intrattenimento per tutta la famiglia allora il canale che devi scegliere questo Sabato sera è Italia 1, dalle 21.15 infatti andrà in onda il film d’animazione: Cattivissimo me 2.

Se ad appassionarti sono i film western allora non puoi perderti uno dei classici del western all’italiana: Sella d’Argento con Giuliano Gemma. In onda su Cine34, canale 34, dalle 21.10.

Se ad appassionarti è il grande cinema Hollywoodiano allora per questa sera il canale per te è Spike, al canale 49 del digitale terrestre. Dalle 21.30 sarà messo in onda un grande classico del cinema americano: The Untouchables – Gli intoccabili, di Brian de Palma con Kevin Kostner, Robert De Niro e Sean Connery.

Stesera in tv 15 febbraio – Tabella riepilogativa