Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 febbraio 2020: le previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2020. Cosa prevedono le stelle, secondo l’astrologo de I Fatti Vostri, per tutti i segni dello zodiaco? Scopriamo insieme, segno per segno, quali sono i favoriti della settimana e quali, invece, vivranno alcune difficoltà.

Ariete

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox per la settimana dal 17 al 23 febbraio 2020 anticipa dei giorni un po’ nervosi. Potreste avere degli screzi nella coppia, in particolar modo mercoledì 19 febbraio. La vostra relazione è in un periodo di recupero, per cui tenete sotto controllo gli aspetti più spigolosi del vostro carattere. Buone possibilità di fare nuovi incontri per gli Ariete single. Da sabato 22 febbraio l’influsso negativo di Saturno sarà meno forte: si apriranno nuove possibilità sul lavoro.

Toro

Avete Mercurio dalla vostra, ne gioverà l’aspetto amoroso. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox sono molto ottimiste per quanto riguarda le relazioni sentimentali, anche quelle che necessitano di chiarimenti. Sul fronte lavorativo tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni avrà interessanti conseguenze a primavera inoltrata.

Gemelli

L’aspetto positivo di Venere favorisce le coppie. Per i single che vogliono fare nuovi incontri ci saranno buone opportunità. Cercate di evitare, invece, le discussioni in famiglia. Sul lavoro sta per iniziare un periodo di rinascita, che darà i frutti a partire da aprile.

Cancro

È un periodo che mette a dura prova chi vive una relazione. Potreste avere discussioni in coppia, soprattutto tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox anticipa giornate stressanti anche sul lavoro. Provate un senso di precarietà causato da troppe spese o forse per via di una collaborazione poco affidabile.

Leone

Siete nelle grazie di Venere che vi regala un momento molto bello in amore. Le storie d’amore nate di recente potrebbero trasformarsi in relazioni importanti. Anche sul lavoro procede tutto a gonfie vele. Le previsioni astrali di Paolo fox annunciano una settimana in cui potreste avere intuizioni interessanti. Occhio alle vostre finanze.

Vergine

In questo periodo avete la testa assorbita dalle questioni lavorative, a discapito della relazione di coppia. I troppi pensieri potrebbero portarvi a discutere con il vostro partner. I nati in Vergine che sono single potranno contare sui prossimi giorni per fare nuove conoscenze. Lunedì 17 febbraio 2020 parte col piede giusto sul lavoro: potrebbe muoversi qualcosa d’importante.

Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox avverte i nati in Bilancia: non sarà una settimana facile. Venere in opposizione potrebbe portare alcune difficoltà nella coppia. Ad aggiungersi delle preoccupazioni legate alla casa. Sul lavoro potreste essere chiamati a prendere una decisioni nei prossimi mesi.

Scorpione

Avete un cielo molto promettente. Con Venere e la Luna positivi sono favoriti tutti i rapporti di coppia. Chi ha vissuto dei problemi in passato, potrà approfittare dei prossimi giorni per risolverli. Sul lavoro sono in arrivo delle risposte: tenete d’occhio martedì 18 febbraio.

Sagittario

Avete Venere a favore: Paolo Fox vi invita a sfruttare questo momento per fare nuovi incontri, soprattutto durante il weekend. Le storie di lunga data devono sforzarsi di rinnovare la loro intesa. A partire da giovedì 20 il Sole tornerà favorevole e potrebbe portare con sé buone novità sul lavoro.

Capricorno

Le previsioni dell’astrologo di Rai Due prevedono per i Capricorno una settimana positiva per l’amore, in special modo martedì, mercoledì e giovedì. Lunedì 23 febbraio può portarvi delle risposte positive in ambito lavorativo. Siate cauti a fine settimana: possibili discussioni con i parenti.

Acquario

Le influenze benevole di Venere e della Luna vi regaleranno una settimana all’insegna delle grandi emozioni. Periodo ottimo per chi vuole fare conoscenze e, forse perché no, iniziare una nuova relazione. C’è nell’aria un periodo di cambiamento sul lavoro, che si concretizzerà nei prossimi mesi.

Pesci

La settimana dal 17 al 23 febbraio 2020 sarà molto importante per l’amore. Gli influssi positivi di Mercurio e della Luna non possono che favorire i Pesci impegnati in storia d’amore o quelli con una voglia d’innamorarsi. Da mercoledì 19 febbraio avrete anche il Sole dalla vostra: molto bene il lavoro.