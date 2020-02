Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani, lunedì 17 febbraio 2020. Come sarà questo inizio settimana per i primi segni zodiacali? Una giornata con qualche esitazione per Gemelli e Cancro; decisamente meglio per i nati in Ariete e in Toro. Scopriamo insieme cosa riserva questo lunedì 17 febbraio secondo le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un inizio settimana buono in amore per gli Ariete, grazie a Venere e alla Luna positiva. Sul lavoro potreste vivere alcune difficoltà: vi sentiti un po’ bloccati e questo vi crea insofferenza. Siate pazienti: già dal 22 di questo mese arriveranno nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Toro

Domani, lunedì 17 febbraio 2020, sarà una giornata molto positiva sia sul fronte amoroso sia nel lavoro. Questo è un periodo vincente dal punto di vista professionale. Avete un cielo che vi promette grandi emozioni in amore ed eventi favorevoli in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Gemelli

I Gemelli devono tener duro ancora un po’. Le previsioni di Paolo Fox anticipano un’altra settimana con alcune tensioni in famiglia. Anche sul lavoro potreste sentirvi un po’ nervosi, non del tutto soddisfatti di quello che avete realizzato finora. Il vero riscatto arriverà in primavera, non mollate!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Cancro

Continua il periodo di difficoltà per i Cancro che vivono una relazione. Il lavoro vi sta creando alcune tensioni che rischiate di riversare in coppia. L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di evitare qualsiasi contrasto, specie a metà settimana.