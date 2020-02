Oroscopo paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, lunedì 17 febbraio 2020. Siamo arrivati ai quattro segni centrali dello zodiaco. Come passeranno questo inizio settimana? Amore alle stelle per i nati in Leone e in Vergine. Bilancia e Scorpione devono avere maggior prudenza nei rapporti. Vediamo, segno per segno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 17 febbraio: Leone

L’influsso positivo di Venere continua a proteggervi in amore. Ad aggiungersi a Venere, anche una Luna favorevole che potrebbe regalarvi delle belle emozioni. L‘oroscopo di Paolo Fox vi invita a risolvere questioni lavorative in sospeso entro questo mese. Se avete trattative in corso, cercate di chiuderle in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 17 febbraio: Vergine

Quadro astrale davvero buono per i nati in Vergine che riceveranno risposte positive sia in amore sia sul lavoro. Chi ha voglia di realizzare obiettivi professionali importanti, questo è un cielo propizio. Le previsioni di Paolo Fox vi suggeriscono di non farvi scappare nessuna occasione.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 17 febbraio: Bilancia

Ancora tensioni sul lavoro per i nati sotto il segno della Bilancia. Dovete tener duro in questo periodo e sforzarvi di non prendere decisioni drastiche in amore. Siate pazienti, nei prossimi mesi avrete modo di alleggerirvi di molti pesi.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 17 febbraio: Scorpione

Il noto astrologo de I Fatti Vostri consiglia agli Scorpione di lasciar passare questa giornata senza affrontare le questioni in sospeso. La settimana migliorerà nei giorni successivi, ma lunedì 17 febbraio 2020 mantenete la diplomazia.