Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci agli ultimi quattro segni dello zodiaco. Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questo lunedì 17 febbraio 2020? Ottimo cielo per i Sagittario; Pesci, Acquario e Capricorno avranno qualche insidia in più da affrontare, prima di vivere la rinascita che meritano. Di seguito le previsioni astrologiche di Paolo Fox per questo inizio settimana.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Sagittario

Vi attende una magnifica settimana, grazie anche all’influenza positiva della Luna. Ottimo periodo per fare scelte o proteggere dei beni. L’oroscopo di Paolo Fox vi annuncia un momento favorevole, per prendere decisioni sul lavoro. Unico cruccio: le spese in eccesso.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Capricorno

Sarà un inizio settimana all’insegna di alcune difficoltà, ma non dovete preoccuparvi troppo. Si sta aprendo, per voi, un cielo che vi porterà grandi cambiamenti. È un momento di transizione che vi porterà a una vera e propria rinascita.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Acquario

I nati in Acquario sono in attesa di un cambiamento. Come ogni profonda rivoluzione, bisogna, però, partire da dentro per arrivare a prendere delle decisioni nella vita. State vivendo un momento di stress in questi giorni. Tenete duro: in primavera arriverà la rinascita tanto desiderata.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 17 febbraio 2020: Pesci

Non inizierete la settimana nel migliore dei modi. Le previsioni astrali di Paolo Fox annunciano un lunedì 17 febbraio 2020 con del malumore. I giorni seguenti saranno migliori. Cercate di non guardare troppo al passato. Marte a favore vi invita a concentrarvi di più sul futuro.