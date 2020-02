Cosa succede a chi mangia orzo crudo? Ecco la verità

L’orzo è il cereale più antico del mondo, negli ultimi anni la richiesta di questo cereale è aumentata notevolmente, un po’ per le su proprietà benefiche, ma in particolar modo perché molto esaltato a livello mediatico.

Il nome scientifico dell’orzo è Hordeum Volgare. Si tratta di una pianta annuale che appartiene alla famiglia delle Graminacee ed è originaria dell’Asia. Pur essendo di origine asiatica, negli ultimi anni l’Italia è stata una delle maggiori produttrici di orzo, questo perché la sua coltivazione è molto adattabile a vari climi.

In commercio è possibile trovare tre tipologie di orzo, ovviamente saranno differenti le proprietà e la modalità di preparazione.

L’ orzo integrale è quello che non ha subito nessun tipo di raffinazione, si presenta con un colore scuro e mantiene inalterate tutte le sue proprietà nutritive e anche le fibre. Per essere consumato deve essere prima lasciato in ammollo in acqua e poi deve essere cotto.

L' orzo decorticato , invece, è la tipologia che ha subito un processo parziale di raffinazione, dunque, mantiene solo una parte delle fibre. Rispetto all'orzo integrale ha un tempo di cottura inferiore.

L'orzo perlato, infine, è quello che ha subito il processo di raffinazione interamente, in questo caso si ha una perdita maggiore di nutrienti e di fibre, per cui gran parte delle sue proprietà curative e antiossidanti si perdono. A differenza di tutte le altre tipologie, l'orzo perlato si cuoce in poco tempo.

Valori nutrizionali

Iniziamo con il dire che 100 grammi d’orzo apportano circa 319 Kcal, questo valore tende ad essere poco variabile tra le diverse tipologie di orzo. Ciò che realmente varia tra le tipologie è la loro composizione in nutrienti.

L’orzo oltre ad apportare carboidrati e proteine in percentuale minore, è ricco di sali minerali e vitamine. Tra i minerali i più abbondanti sono il fosforo, il potassio, il magnesio, il ferro, il calcio, il silicio e lo zinco. Tra le vitamine, invece, le più abbondanti sono la vitamina E, e le vitamine del gruppo B. Le vitamine A e C sono completamente assenti.

Oltre a questi nutrienti menzionati, l’orzo è ricco di fibre. tra queste il betaglucano è un composto particolarmente rappresentato ed è responsabile di numerose proprietà benefiche ad esempio esso è in grado di rallentare l’assorbimento dei carboidrati e degli zuccheri, per questa sua proprietà è molto consigliato per contrastare e prevenire il diabete. Le proprietà benefiche dell’orzo sono anche in parte dovute alla presenza di mucillagini.

Benefici dell’orzo

Effetto benefico per la salute del cuore Previene la stipsi e regolarizza il transito intestinale Contrasta il colesterolo cattivo e di conseguenza si prevengono le malattie cardiocircolatorie Previene la formazione dei calcoli biliari Rafforza le unghie e i capelli Data la sua ricchezza in minerali protegge le ossa e previene patologie ad esse correlate

Cosa succede quando si mangia l’orzo crudo?

Si certo non è abituale come situazione, sono poche le persone che decidono di consumare questo cereale crudo.

Ebbene si, l’orzo come gli altri cereali può essere consumato anche crudo, non risulta essere indigesto, anzi, tutti i suoi nutrienti e tutte le sue proprietà benefiche vengono conservate. Per cui fa molto bene alla nostra salute. Esso diventa molto assimilabile. I succhi gastrici riescono a scindere ulteriormente le molecole che lo compongono e le rendono ancor più disponibili.

Generalmente, per essere consumato crudo, si preferisce aggiungerlo ad esempio in dei frullati, come colazione in modo da fornire energia.

Sicuramente la sua versione cotta è molto più famosa, si tratta di un cereale che si adatta molto bene a varie preparazioni, e ha un sapore molto gradevole, per cui è molto apprezzato.