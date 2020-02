Le Ragazze del Centralino: la quinta stagione dal 14 febbraio su Netflix

Per chi la segue dall’inizio, questa serie televisiva spagnola è coinvolgente e imperdibile. Chi non l’ha mai vista, dovrebbe approfittare degli episodi in uscita in questo mese di febbraio 2020, quelli della quinta e ultima serie. Magari, dopo, sarà invogliato a comprare anche le prime puntate di Le Ragazze del Centralino. Evento Netflix del 2017, e prima serie TV spagnola ad essere prodotta interamente per questa emittente online, Le Ragazze del Centralino ci trasporta in un tempo che forse in pochi conoscono e in un ritmo di scena che davvero accende emozioni.

Storia d’amore tra i telefoni

La trama è in apparenza molto semplice. Quattro donne – Lidia, Carlota, Angeles e Marga – vengono assunte a lavorare presso la nuovissima compagnia telefonica nazionale spagnola, con sede a Madrid. Siamo negli anni Venti, e ciascuna di loro viene da realtà ed esperienze diverse e faranno squadra in un’epoca in cui le donne non hanno ancora diritti e, meno che mai sul lavoro, voce in capitolo.

Protagonista principale è Lidia, il cui vero nome è Alba, la quale nasconde un passato turbolento. A Madrid ritrova il suo primissimo amore, Francisco Gòmez, ma non sarà semplice riallacciare i rapporti. Tra una vicenda amorosa e l’altra c’è la vita e il lavoro al centralino, le battaglie sociali, i problemi quotidiani che possono diventare lezione di storia e di diritti per le spettatrici che guardano dal moderno divano.

Il successo internazionale

Le Ragazze del Centralino ha avuto immediatamente un gran successo in patria, vincendo almeno tre riconoscimenti (per attori, regia, trama) in Spagna. Ma la diffusione globale di Netflix ha reso lo sceneggiato ben noto in tutto il mondo. E la trama facile e attuale lo ha reso intrigante e ben accetto un po’ ovunque.

Le situazioni che descrive sono in apparenza limitate a quel periodo storico particolare (1928), in cui tra l’altro la Spagna viaggiava verso una delle sue più brutali stagioni politiche. Ma chiunque può riconoscere aspetti e idee, anche attuali, nel copione che gli attori mettono in scena. Non a caso, la storia è andata avanti per cinque stagioni.

L’ultima stagione dal 14 febbraio

Il 14 febbraio, è partita su Netflix la quinta e ultima stagione di questo successo iniziato nel 2017. Nel solo primo anno sono state girate ben due serie, rinnovate per una terza nel 2018. Il successo ha decretato l’attivazione di una quarta serie e della quinta, in onda dal 14 febbraio 2020 su Netflix. L’ultima stagione sarà suddivisa in due parti.

Adesso vanno in onda i primi cinque episodi, più in là nel corso dell’anno gli altri cinque e il gran finale che ovviamente sarà a sorpresa. La storia di Lidia e Francisco, interpretati dalla madrilena Blanca Suarez e dall’affascinante Yon Gonzalez, dovrà avere una risoluzione e con essa le storie particolari delle colleghe di Lidia. Il pubblico in fervida attesa potrà seguire le loro ultime avventure, come sempre, solo se ha attivato il servizio Video On Demand di Netflix, condizione sulla quale l’intero sceneggiato è nato ed è stato diffuso.

Trailer Le Ragazze Del Centralino