Morto l’attore Flavio Bucci, Il Fra Bastiano del Marchese del Grillo

Oggi è venuto a mancare Flavio Bucci. L’attore noto al pubblico in particolar modo per aver interpretato Ligabue nell’omonimo sceneggiato e per il ruolo di Fra Bastiano in Il Marchese del Grillo. L’attore, nato a Torino ma di origini molisane, aveva 73 anni. Da svariati anni abitava a Passoscuro, sul litorale romano. Più di cento i film a cui ha preso parte. Nel 1977 diventò famoso al grande pubblico per l’interpretazione dello sceneggiato televisivo Rai Ligabue, coordinato da Salvatore Nocita, con il quale lavorerà anche nei Promessi Sposi; nuovamente nel piccolo schermo ha lavorato nella Piovra (1984) di Damiano Damiani e in l’Avvocato Gurrieri- Ad occhi Chiusi (2008) di Alberto Sironi.

Nella sua carriera da doppiatore è noto per aver prestato la voce a John Travolta (La febbre del sabato sera e Grease). Per quanto concerne l’aspetto cinematografico, Bucci è famoso per aver interpretato Fra Bastiano, il prete eretico nel film il marchese del Grillo di Mario Monicelli (1981).