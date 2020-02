Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 19 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 19 febbraio 2020. Siamo giunti a metà settimana, vediamo insieme come passeranno la giornata i primi 4 segni dello zodiaco secondo Paolo Fox. Mercoledì un po’ faticoso in ambito lavorativo per Ariete e Gemelli. Per Cancro e Toro le cose vanno un po’ meglio. Scopriamo nel dettaglio, segno per segno, le previsioni astrali.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 19 febbraio 2020: Ariete

Domani mercoledì 19 febbraio 2020 sarà una giornata non al top, di una settimana altrettanto debole. Vi sentite bloccati, soffrite di progetti lasciati a metà e voi, Ariete, avete bisogno di muoversi sempre per stare bene. Sul lavoro rinviate qualsiasi decisione.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 19 febbraio 2020: Toro

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un mercoledì positivo in amore, grazie ai favori di Marte. Anche il lavoro procede bene: cercate di progettare gli obiettivi adesso per concretizzarli entro un mese. È il momento ideale.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 19 febbraio 2020: Gemelli

Siete usciti da un periodo pesante e ora state ripartendo. Ciò che è rimasto solido, che sia una relazione oppure un’attività lavorativa durante quest’anno, durerà a lungo. Paolo Fox vi invita, però, a fare scelte importanti nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 19 febbraio 2020: Cancro

Sono giorni necessari per verificare la salute della vostra coppia. Dovete avere pazienza ed evitare polemiche inutili con il partner. Il famoso astrologo di Rai Due vi suggerisce di provare a cercare dentro sé la serenità e non all’esterno.