Pechino Express: Asia Argento si rompe il ginocchio e lascia il gioco

Durante il programma di Pechino Express Asia Argento si rompe un ginocchio ed è costretta, a malincuore, a lasciare il gioco. Ieri sera 18 febbraio 2020 è andata in onda su Rai2 la seconda puntata del reality Pechino Express, puntata che ha visto diversi colpi di scena. Uno su tutti: l’infortunio di Asia Argento.

Pechino Express: Asia Argento si frattura il ginocchio

Asia Argento, concorrente del reality game insieme a Vera Gemma, con la quale forma la coppia delle Figlie d’arte, era impegnata nella prova immunità, quando ha sbattuto il ginocchio procurandosi una frattura.

Le Figlie d’arte dovevano pulire i jackfruit, dei giganteschi frutti thailandesi, per portare a termine la loro prova immunità, ma non tutto è filato liscio. Asia Argento è scivolata e ha sbattuto contro il ferro di un carretto.

In un primo momento l’attrice romana ha continuato il gioco condotto da Costantino delle Gherardesca, lamentando solo un dolore al ginocchio sinistro. Una volta finita la prova e ottenuta l’immunità, però, la Argento è scoppiata in lacrime e ha chiesto l’intervento del medico. Da lì all’abbandono di Pechino Express il passo è stato breve.

Pechino Express: la battuta di Soleil Sorge che indispettisce i social

Mentre Asia Argento si è ritirata dall’adventure game e la sua amica e compagna di viaggio, Vera Gemma, ha deciso di proseguire il gioco con il modello Gennaro Lillio, i social sono insorti contro Soleil Sorge.

La modella italo americana del team Madre e Figlia ha commentato l’incidente, facendo una battuta a dir poco infelice:”Meglio no? Così adesso farai pena e ti daranno i passaggi più facilmente”. Immediata la risposta di Asia Argento:”Mo te do un calcio in testa” sostenuta, in questo scontro, da tutto il pubblico social.

Com’era da immaginare la frase sarcastica di Soleil Sorge, rivolta alla figlia di Dario Argento, ha suscitato molte reazioni arrabbiate sui social. C’è chi le ha dato dell’odiosa, della perfida e chi ha perfino tirato in ballo l’ex fidanzato della modella, Luna Onestini, chiedendosi come abbia potuto stare con lei.