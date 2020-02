“Puerta 7”, la serie Netflix in arrivo venerdì 21 febbraio 

Qual è il rapporto che intercorre tra il mondo della politica, la criminalità organizzata e lo sport? È questo l’interrogativo su cui si basa “Puerta 7”, la nuova serie tv Netflix da vedere, creata da Martin Zimmerman e scritta da Patricio Vega, in arrivo venerdì 21 febbraio.

“Puerta 7” – Trama della serie tv Netflix

Cosa sono le barras bravas? Le barras bravas sono gruppi violenti del tifo argentino. Il calcio, rappresenta soltanto il contesto, il pretesto dietro cui si nasconde il vero obiettivo delle organizzazioni a sfondo criminale: i soldi. Di cosa parla dunque “Puerta 7”? Al centro della vicenda e a ricoprire il ruolo da protagonista, è una donna di nome Diana, la quale prova a farsi strada in un mondo predominato dalla cultura maschile e nel tentativo di riabilitare il nome della sua famiglia attaccato da un club di corruzione criminale.

L’obiettivo della donna è quello di salvare una squadra di calcio dal crimine organizzato che circonda la sua vita. Diana prova a ridare e a restituire onore e credibilità al nome della sua famiglia, occupandosi, appunto, di una squadra di calcio (Ferroviarios Fútbol Club). Le difficoltà saranno tantissime, poiché, essendo una donna, non avrà vita facile in quell’ambiente. “Puerta 7”, si presenta come una serie intenta a esplorare tutti i rapporti che intercorrono tra il mondo della politica, la criminalità organizzata, lo sport e in particolare il ruolo che le barras bravas, famigerate tifoserie argentine note in tutto il mondo, ricoprono in questo contesto. Nella serie, troviamo un’altra storia parallela a quella della donna. Si tratta di un ragazzo che entra a far parte delle barras per poter guadagnare e tirare fuori la sua famiglia dallo stato di povertà in cui versa.

“Puerta 7”, il cast

È in arrivo su Netflix “Puerta 7”, la nuova serie tv creata da Martin Zimmerman (già conosciuto per “Ozark” e “Narcos”) e scritta da Patricio Vega (“The Simulators”), disponibile su Netflix dal prossimo 21 febbraio. La prima stagione sarà composta da otto episodi diretti dal regista Adrián Caetano e hanno la durata di circa un’ora a puntata. La protagonista Diana sarà interpretata dall’attrice Dolores Fonzi. Insieme a lei, completano il cast: Esteban Lamothe (El estudiante), Carlos Belloso (La niña santa), Daniel Aráoz, Juan Gil Navarro e Antonio Grimau.

“Puerta 7”, l’annuncio su Twitter

A ufficializzare la data di uscita di “Puerta 7”- fissata per il 21 febbraio – è stato l’account Twitter di Netflix Argentina che, il 16 gennaio scorso, ha diffuso il primo trailer della serie tv. Di genere poliziesco, investigativo e drammatico, tra le migliori serie tv netflix argentina, ha tutte le carte in regola per puntare al successo ed essere amata dal più vasto pubblico.

“Sono da sempre appassionato di calcio e ho voluto esplorare il rapporto tra sport, politica e criminalità in un Paese che è una delle incubatrici di talenti calcistici più grandi al mondo. Non c’è posto migliore di Netflix per questa storia e non potrei esserne più entusiasta”, ha dichiarato Martin Zimmerman durante un’intervista.

Trailer serie tv Netflix “Puerta 7”