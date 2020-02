Coronavirus, finita la quarantena: 19 italiani usciti dalla Cecchignola

È finito finalmente l’incubo Coronavirus per una parte degli italiani di ritorno da Wuhan e attualmente detenuti alla Cecchignola. Infatti, i primi 19 sono andati via in giornata, sono venuti a portarli via i parenti con le loro auto, oltrepassando il cancello di Largo dei Portabandiera. Altri invece saranno trasferiti alla Stazione Termini e successivamente, liberi cittadini e con il certificato di buona salute fra le mani, potranno ritornare alle loro case.

Secondo quanto testimoniato dai medici militari, i pazienti sono completamente al sicuro. Ottimismo anche dalle parole del ministro della salute Roberto Speranza, il quale ha affermato che “non ci deve essere rischio di isolamento da parte di nessuno”. Testimonianze anche da parte degli scampati al Coronavirus, i quali hanno raccontato che il periodo trascorso all’interno delle palazzine è stato sereno anche se un po’noioso. Detto ciò, i pazienti non si sono espressi ulteriormente.

Nella mattinata di domani sarà il turno dei restanti 36 a poter abbandonare la Cecchignola chi diretto verso la stazione e chi invece all’aeroporto di Fiumicino.