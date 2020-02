Estrazioni del Lotto: giovedì 20 Febbraio – Ecco ritardi, frequenze e numeri estratti

Si torna nuovamente a parlare di estrazioni del Lotto anche quest’oggi, giovedì 20 Febbraio. Per questo motivo in questo articolo andremo appunto a parlare di quali saranno i numeri estratti per l’estrazione numero 22 che si svolgerà questa sera alle ore 20, come di consueto.

Vi ricordiamo che si può giocare al Lotto sia in ricevitoria che online grazie al sito ufficiale di Lottomatica ma anche sull’app My Lotteries. Secondo regolamento si possono scegliere numeri che vanno da 1 a 90 con un importo che va da 1€ a 200€. Fate attenzione, il Lotto deve restare un gioco e per tale si deve intendere.

Numeri ritardatari Lotto: 20 febbraio 2020

Andiamo dunque a vedere quali sono numeri in ritardo che da diverse estrazioni non escono. Al momento il numero che non esce dal maggior numero di volte è il 22 sulla ruota di Palermo che non viene estratto da ben 170 edizioni.

Dopo di questo troviamo il numero 7 sulla ruota di Bari che manca da ben 137 volte ed il numero 38 sulla ruota di Genova che manca da 124 estrazioni. Qui sotto trovate, nello specifico, tutte le informazioni su numeri ritardatari del Lotto.

Numeri Frequenti Lotto: 20 Febbraio 2020

Prima dell’estrazione di questa sera andremo anche a vedere quali sono i numeri che vengono estratti con più frequenza sulle varie ruote del Lotto. Iniziamo dal numero 15 sulla ruota di Milano che è stato estratto addirittura 6 volte nelle ultime 18 edizioni.

Insieme ad esso troviamo il numero 5 sulla ruota di Cagliari con 6 estrazioni nelle ultime 18 volte ed il numero 24 sulla ruota di Palermo con 5 estrazioni nello stesso numero di volte degli altri due elencati qui sopra.

Estrazioni Lotto oggi: numeri estratti martedì 20 febbraio 2020

Su questa pagina troverete l’ultima estrazione del Lotto nel momento in cui sarà resa disponibile e quindi vi consigliamo di salvarla tra i preferiti per poterla controllare alle 20 di questa sera.