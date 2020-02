Mangiare bresaola se si soffre di reflusso? Ecco cosa dice la medicina

Il reflusso gastroesofageo è una condizione che si manifesta con la risalita, involontaria, dei succhi gastrici e di una parte del contenuto epatico lungo il tratto esofageo. Quando episodi del genere si verificano più volte nel corso della giornata e si associano a questi anche altre complicazioni, si parla di malattia da reflusso gastroesofageo.

Sintomi del reflusso esofageo

I sintomi tipici di questa condizione è la sensazione di rigurgito acido nell’esofago che si associa a bruciore localizzato al petto e allo stomaco. Questo sintomo tende a diventare acuto nel corso della notte e in generale quando ci si stende.

Data l’elevata acidità dei succhi gastrici, il loro passaggio nell’esofago provoca, a lungo andare, può provocare l’irritazione delle mucose e, in alcuni casi, anche delle vie respiratorie e della gola, provocando dei disturbi alle corde vocali, determina un abbassamento della voce, la laringite, la raucedine, la tosse cronica e l’asma.

A questi sintomi possono aggiungersi degli altri:

alito cattivo

nausea

vomito o rigurgiti

problemi respiratori

singhiozzo

erosione dei denti.

Diagnosi

Per una diagnosi corretta della malattia da reflusso gastroesofageo potrebbero essere necessari degli esami strumentali come ad esempio:

manometria esofagea

radiografia

endoscopia

biopsia

monitoraggio pH-impedenziometrico del reflusso.

In linea di massima una combinazione tra il trattamento farmacologico e le buone abitudini alimentari possono aiutare a combattere questa condizione molto fastidiosa. Qualora il disturbo dovesse protrarsi per un periodo di tempo abbastanza lungo, si consiglia di rivolgersi ad un medico di fiducia.

Le cause principali del reflusso

Le cause principali che determinano il reflusso gastroesofageo sono sostanzialmente due.

Il rilassamento della valvola posta alla fine dell’esofago, ovvero lo sfintere esofageo inferiore, che solitamente dovrebbe impedire la risalita del contenuto gastrico Il prolungato ristagno di cibo all’interno dello stomaco.

Alimentazione e reflusso gastroesofageo

Per prevenire e curare il reflusso gastroesofageo, l’alimentazione gioca un ruolo molto importante. Bisogna correggere alcune abitudini a tavola e del proprio stile di vita. E’ molto utile seguire una dieta sana, equilibrata, ma leggera, il tutto accompagnato da una riduzione dello stress.

È dimostrato che alcuni alimenti possono favorire episodi di reflusso dato che allungano i tempi di svuotamento dello stomaco o sono anche irritanti. Ecco qualche consiglio e qualche rimedio per curare il reflusso:

mangiare lentamente, masticare bene il cibo evita il rischio di risalita del contenuto gastrico nell’esofago

non indossare indumenti troppo stretti

evitare di distendersi subito dopo avere mangiato

se necessario, perdere peso

evitare i pasti abbondanti, meglio preferire pasti piccoli e frequenti

preferire un’alimentazione che preveda pochi grassi

evitare cibi e bevande sia troppo calde che troppo fredde

non assumere troppi liquidi durante i pasti.

Alimenti concessi e vietati in caso di reflusso

ALIMENTI VIETATI

Pane caldo e la mollica

Tagli grassi di carne, salsicce e costine

Peperoncino, paprika, pepe, zenzero, cannella, noce moscata, curry, salsa di soia e wasabi

Salumi e insaccati grassi

Formaggi erborinati come gorgonzola, roquefort, e fondenti come fontina, taleggio e brie

Frutti acidi come agrumi, ananas, kiwi e frutti troppo acerbi

Burro, lardo, panna

Alcolici, bevande gassate, caffè, tè, vino

Alimenti fritti

Dolci industriali

ALIMENTI CONCESSI

Pasta, riso, cereali, patate

Carni magre come pollo, vitello

Prezzemolo, timo, salvia, basilico, origano, rosmarino

Salumi magri come bresaola, prosciutto crudo, prosciutto cotto

Formaggi freschi o stagionati come ricotta, grana, caprino, primosale

Frutta non acida, meglio ancora se cotta o frullata

Olio extra vergine di oliva

Acqua, latte meglio se scremato, yogurt, caffè d’orzo e latte di riso

Uova e albume d’uovo

Verdure e legumi

Conclusioni

Dunque per togliere ogni dubbio sul poter consumare o meno la bresaola in caso di reflusso, possiamo tranquillamente affermare che può essere mangiata. La bresaola, rispetto a tanti altri salumi, è molto leggera, contiene pochi grassi, molte vitamine e minerali, apporta anche un modesto quantitativo di proteine, è un prodotto sano e leggero, ottimo da consumare sia come pasto principale, ma anche come merenda in caso si pratichi sport.

Anche le persone affetti da reflusso gastroesofageo possono tranquillamente consumare la bresaola. Ovviamente ci teniamo a specificare che le dosi consumate devono essere sempre equilibrate, mai abusare di alcun prodotto, anche se ammesso.