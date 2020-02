Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 21 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020. Eccoci alle porte del weekend e puntualmente arrivano le previsioni astrologiche per i primi 4 segni dello zodiaco. Ancora un cielo molto bello per il Toro. Qualche difficoltà in più per l’Ariete, i Gemelli e il Cancro. Vediamo nel dettaglio cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020: Ariete

Si avvicina un periodo più creativo, quando da sabato 22 febbraio 2020 diminuirà l’influsso negativo di Saturno. Per gli Ariete si apriranno nuove opportunità. Nel frattempo, però, cercate di evitare i contrasti in famiglia legati alle questioni lavorative.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020: Toro

Continua la fase fortunata per i nati in Toro. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di aprirvi a questo periodo così fervido che state vivendo e di non farvi sfuggire nessuna occasione bussi alla vostra porta.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020: Gemelli

I Gemelli si stanno rimettendo in gioco dopo un anno molto pesante. Le previsioni di Paolo Fox anticipano alcune possibili tensioni. Vorreste già ottenere molti risultati, ma dovete avere ancora un po’ di pazienza. Da aprile arriveranno belle opportunità.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro stanno attraversando un momento di passaggio. Per questo motivo potrebbero sentire un senso di precarietà che mette in agitazione. Il popolare astrologo di Rai2 vi invita a mantenere la calma, anche di fronte ai contrasti. In primavera il cielo cambierà anche per voi, così come per molti segni zodiacali, e vi regalerà delle occasioni importanti.