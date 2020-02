Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 21 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020. Una giornata positiva per Sagittario e Pesci. I nati in Capricorno sono impegnati in una fase di revisione della propria vita, mentre l’Acquario ha un gran desiderio di alleggerirsi un po’. Scopriamo insieme cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020: Sagittario

È un buon momento per l’attività per i nati in Sagittario, grazie al transito favorevole del Sole nel segno. Questo è un periodo bello sia su lavoro sia in amore. In questi giorni potreste ricevere un guadagno extra.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020: Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox annuncia una fase in cui state rivedendo tutta la vostra esistenza. State ricominciando da zero e dovete, in questo momento, prefiggervi degli obiettivi da portare avanti e realizzare.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020: Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario sentono in questi giorni una gran voglia di alleggerirsi da molti pesi. Avvertite il bisogno di un cambiamento radicale. Cambiamento che arriverà in primavera e porterà dei nuovi progetti. In vista di quel periodo Paolo Fox vi consiglia di risparmiare il più possibile.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 21 febbraio 2020: Pesci

L’oroscopo di Paolo fox promette ai Pesci un venerdì 21 febbraio 2020 molto buono. Sul lavoro potreste ricevere importanti conferme. Anche in amore le stelle vi sostengono, purché cerchiate di restare con i piedi per terra e di dare spazio a relazioni concrete.