Padova, morta la studentessa 14enne colpita da un malore a scuola

Nonostante le speranze fossero molte, purtroppo la giovane Anna Modenese, di anni 14 è morta. La ragazza aveva avvertito un malore improvviso ieri, al liceo delle Scienze Umane Duca D’Aosta di Padova. I medici hanno confermato la morte della ragazza in mattinata, 20 febbraio e successivamente sono iniziate le procedure di protocollo.

I genitori hanno dato il loro assenso alla donazione degli organi della figlia. Ciò che è avvenuto al Duca D’Aosta ha sconvolto tutti i compagni della 14enne: in molti gli studenti che si sono radunati fuori la scuola scoppiando a piangere. Molti vigili urbani, colleghi del padre della studentessa, si sono recati in ospedale per confortare la famiglia.

Il tragico evento è accaduto mercoledì 19 febbraio, quando durante una lezione a scuola, la giovane aveva avvertito un malore per poi cadere a terra. In base alla testimonianze riportate dal preside, Alberto Dainelli, la studentessa si era recata a scuola dalla sua abitazione e attualmente si trovava in classe poiché a breve sarebbero iniziate le lezioni ed infine il malore. Successivamente è stato subito allertato il Suem 118 e gli insegnanti addetti alle manovre di primo soccorso che hanno cercato di rianimare la ragazza.