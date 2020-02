Oroscopo Branko domani sabato 22 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Branko per domani sabato 22 febbraio 2020. Cosa prevedono le stelle per questo weekend? L‘Ariete vive un momento di stanchezza; I Gemelli e il Cancro devono state attenti ai contrasti, mentre per il Toro è in arrivo un weekend molto bello. Scopriamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Branko per i primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko per domani sabato 22 febbraio 2020: Ariete

L’oroscopo di Branko vi suggerisce di staccare un po’ la spina. In questi giorni vi sentite sopraffatti dai troppi impegni. Piano piano le cose stanno migliorando sia in amore sia sul lavoro. Attenzioni ai contrasti.

Oroscopo Branko per domani sabato 22 febbraio 2020: Toro

I nati in Toro hanno un cielo magnifico che regala soddisfazioni in tutti gli ambiti: lavorativo, relazionale e finanziario. Il lavoro è sempre più solido; vanno molto bene anche le finanze e gli affetti.

Oroscopo Branko per domani sabato 22 febbraio 2020: Gemelli

Sforzatevi di non fare polemiche, attenti a non dire una parola di troppo che potrebbe causare discussioni sul lavoro o in amore. Le previsioni astrologiche di Branko vi incoraggiano: un evento sfavorevole potrebbe rivelarsi, in realtà, un’occasione interessante.

Oroscopo Branko per domani sabato 22 febbraio 2020: Cancro

Questo periodo vi chiede maggior pazienza e calma nei confronti degli altri. Potreste vivere dei contrasti con il partner o con i colleghi. Sul lavoro l’oroscopo di Branko annuncia un graduale, seppur lento, miglioramento.