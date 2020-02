Oroscopo Branko domani sabato 22 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Siamo arrivati all’oroscopo di Branko per domani sabato 22 febbraio 2020. Come passeranno questo weekend i segni centrali dello zodiaco? Giornata positiva per il Leone e la Vergine. Alcune difficoltà in più per i nati in Bilancia. Occhio alle discussioni i nati sotto il segno dello Scorpione. Vediamo, nello specifico, l’oroscopo di Branko, segno per segno.

Oroscopo Branko per domani sabato 22 febbraio 2020: Leone

Sul lavoro potreste essere invischiati in giochi di potere che non vi beneficiano. L’oroscopo di Branko suggerisce maggior metodo e concretezza. Venere vi protegge e vi regala un sabato stimolante in amore.

Oroscopo Branko per domani sabato 22 febbraio 2020: Vergine

State lavorando molto bene, ma dovete concedervi del riposo. Potreste dover affrontare difficoltà più grandi di voi, non buttatevi a capofitto e fate un passo indietro. Giornate piene di creatività e intraprendenza per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Branko per domani sabato 22 febbraio 2020: Bilancia

I nati in Bilancia hanno un periodo piuttosto complicato. Le previsioni di Branko indicano molte difficoltà che non vi danno pace nemmeno per un minuto. Potreste scontrarvi con qualche piccolo ritardo che vi innervosirà non poco. Possibili problemi di comunicazione con chi vi circonda.

Oroscopo Branko per domani sabato 22 febbraio 2020: Scorpione

In questo momento correte il rischio di mandare tutto all’aria: siate prudenti e valutate bene la situazione. Su lavoro sono in arrivo novità stimolanti. Un cielo fervido per quanto riguarda l’amore e le amicizie vi regala giornate interessanti.