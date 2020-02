Oroscopo Paolo Fox domani sabato 22 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci giunti all’oroscopo di Paolo Fox per domani 22 febbraio 2020 per gli ultimi 4 segni. Sagittario avrà un sabato frizzante; i Capricorno un po’ meno bene con i sentimenti. L‘Acquario sta vivendo qualche turbolenza, mentre i Pesci devono restare coi piedi per terra. Ma scopriamo nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Sagittario

Vi sentite stabili in questi giorni, sia sul lavoro sia nei rapporti interpersonali. Le previsioni astrali di Paolo Fox indicano un cielo molto positivo per le amicizie, potreste fare anche nuovi incontri. Chi è in coppia sarà accompagnato da emozioni molto intense.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Capricorno

Finalmente sul lavoro siete tornati al centro della scena. Nessuno vi trascura più e potete dire la vostra con più tranquillità. Nei rapporti di coppia non va altrettanto bene, dovete sforzarvi un po’ di più per aprirvi agli altri.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Acquario

State vivendo un periodo di cambiamento che vi piace e vi spaventa nello stesso tempo. Il famoso astrologo de I Fatti Vostri vi consiglia di aspettare un po’ per prendere decisioni importanti, perché da aprile il cielo diventerà più favorevole.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Pesci

Avete di fronte un bel weekend, le stelle sono dalla vostra parte. Cercate, però, di non vivere con la testa tra le nuvole e di scendere coi piedi piantati per terra. Attenti a non lasciarvi assorbire troppo dal vortice dei vostri sentimenti.