Oroscopo Paolo Fox domani sabato 22 febbraioa 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sta per iniziare il weekend e l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 22 febbraio ci dirà come lo passeranno i segni zodiacali. Molto bene le amicizie per i nati in Gemelli e in Toro. L’Ariete potrebbe vivere qualche tensione, mentre il Cancro continua questo momento transitorio fra alti e bassi. Vediamo meglio cosa anticipa l’oroscopo di Paolo Fox per i primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Ariete

Venere è nel vostro segno, eppure in questi giorni potreste vivere qualche contrasto in amore. Questo perché vi sentite bloccati sul lavoro. Avete dei progetti in testa, ma dovrete aspettare ancora un po’ prima di vederli realizzati. Paolo Fox vi invita ad avere pazienza fino a primavera.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Toro

L’oroscopo di Paolo Fox prevede un sabato all’insegna dell’ amicizia. State vivendo un buon momento, siete portati a fare molte cose nuove. L’importante è che vi muoviate entro un mese e tutto procederà al meglio.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Gemelli

Avete Venere dalla vostra parte che vi sostiene nei rapporti con gli altri. Sul lavoro è un periodo di recupero. Dovrete impegnarvi molto in questi giorni per rimediare ai problemi economici del 2019. Le previsioni dell’astrologo di Rai2 vi rassicura: da marzo arriveranno opportunità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Cancro

Continuate a vivere un periodo di evoluzione, anche se non ve ne rendete ancora conto. Se siete tesi per via del lavoro, potreste trasferire questo nervosismo nei rapporti con gli altri. Attenti alle discussioni in coppia domani sabato 22 febbraio 2020: cercate di essere diplomatici.