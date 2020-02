Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020. Cosa indicano le stelle per questo fine settimana? Sarà una giornata nervosa per Bilancia e Leone; un buon cielo invece per la Vergine e lo Scorpione. Ecco di seguito le previsioni astrologiche di Paolo Fox per i segni di mezzo.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Leone

Domani sabato 22 febbraio 2020 potreste sentirvi un po’ giù di corda. Avete una gran voglia di buttare tutto al vento e cominciare una vita nuova. L’oroscopo di Paolo Fox vi avverte: c’è la possibilità di rifiutare un incarico di lavoro entro la primavera. Attenti ai contrasti con il partner.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Vergine

Passerete un sabato piacevole grazie a un cielo bellissimo, che vi protegge in questo periodo. Siete in grado, ora, di regalare serenità a chi vi sta intorno. Anche sul lavoro possono arrivare risposte positive, se non ne avete già ricevute nei giorni passati.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Bilancia

Le previsioni astrali di Paolo Fox anticipano una Venere in opposizione. Sarete nervosi e tormentati da qualche dubbio sul lavoro o sul rapporto di coppia. Rinviate le scelte importanti a marzo. Qualcuno, forse, può sentirsi preoccupato per problemi legati alla casa.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 22 febbraio 2020: Scorpione

Vi aspetta un weekend molto bello, soprattutto in amore. Il Sole in transito vi trasmette energia; vi sentirete meglio e forse, chissà, potreste voler ricontattare qualcuno che non vedete da tempo.