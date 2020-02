Oroscopo Branko domani domenica 23 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko per domani domenica 23 febbraio 2020. Cosa accadrà questo fine settimana per i segni centrali dello zodiaco? Potrebbe tornare in auge qualche amore passato per il Leone. La Vergine vivrà un momento di verità. Possibili contrasti di coppia per la Bilancia. C’è nell’aria, invece, un incontro interessante per lo Scorpione. Vediamo insieme l’oroscopo di Branco per questi 4 segni.

Oroscopo Branko per domani domenica 23 febbraio 2020: Leone

Venere in aspetto positivo potrebbe farvi recuperare una persona del passato o vivere nuovi stimoli nel rapporto di coppia. Il transito di Mercurio può regalarvi qualche guadagno in più.

Oroscopo Branko per domani domenica 23 febbraio 2020: Vergine

Marte favorevole vi protegge, in questo periodo, nella forma fisica. Le previsioni astrali di Branko vi anticipano una domenica all’insegna dei chiarimenti: potreste esternare quell’emotività che di solito tenete sotto controllo. Lasciatela venire fuori!

Oroscopo Branko per domani domenica 23 febbraio 2020: Bilancia

Domenica 23 febbraio i nati in Bilancia corrono il rischio di discutere con il proprio partner. Vi sentite un po’ sotto stress in questi giorni. L’astrologo istriano vi consiglia di provare a essere più diplomatici.

Oroscopo Branko per domani domenica 23 febbraio 2020: Scorpione

L’influenza positiva della Luna vi porterà la possibilità di fare un incontro davvero interessante. Forse, perché no, potreste provare interesse per qualcuno di età diversa molto dalla vostra.