Oroscopo Paolo Fox domani domenica 23 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Siamo alla fine della settimana. L’oroscopo di Paolo Fox per domani, domenica 23 febbraio 2020 annuncia una giornata non proprio al top per Ariete e Gemelli, mentre per il Toro e il Cancro sarà un fine settimana promettente sul campo amicizie. Scopriamo meglio le previsioni di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 23 febbraio 2020: Ariete

Nonostante domenica non sia al meglio, avrete La Luna e Venere in aspetto positivo. Vivrete un week end piacevole in amore. L‘oroscopo di Paolo Fox vi tranquillizza: anche se qualcuno potrà ancora sentire le ultime tensioni, sta per arrivare marzo che porterà una ventata d’aria nuova.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 23 febbraio 2020: Toro

Domani domenica 23 febbraio 2020 la Luna tornerà attiva e vi regalerà una bella giornata in amore e sul lavoro. State vivendo un periodo fervido per i sentimenti. L’astrologo di Rai2 suggerisce ai nati in Toro single di aprirsi un po’ e provare a non essere troppo diffidenti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 23 febbraio 2020: Gemelli

I Gemelli stanno uscendo pian piaino dal periodo buio. Anche se domenica 22 febbraio avrete la Luna in opposizione, non siate troppo nervosi. Le cose andranno sempre meglio d’ora in poi. Forse qualcuno sta già valutando una nuova proposta lavorativa o un possibile trasferimento.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 23 febbraio 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa una domenica molto buona per quanto riguarda le relazioni. In amore, invece, potreste vivere ancore tensioni o perplessità. State attenti a non discutere.