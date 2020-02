E’ vero che le banane sono astringenti? Ecco la verità

La banana è la bacca del banano. Il banano è un albero tropicale che vanta in assoluto il maggior numero d’infiorescenze. Da queste infiorescenze si sviluppano le banane sotto forma di grappolo, detto comunemente casco.

Le banane risultano essere completamente mature in tarda primavera/estate. La stagionalità di questo frutto va da maggio fino a settembre, ciò nonostante, si trovano in commercio tutto l’anno.

La banana è un frutto molto spesso posto al centro di polemiche. Ci sono persone che sostengono che sia un frutto benefico per la salute e quindi ottimo da introdurre nel proprio regime alimentare. Altre persone, invece, sostengono che sia un frutto da abolire dalla dieta perché apporta troppe calorie e perché poco digeribile.

Composizione nutrizionale delle banane

La banana è costituita principalmente da acqua, carboidrati e fibra, il quantitativo di proteine e grassi è minore. Ovviamente la composizione tende a variare a seconda dello stato di maturazione del frutto, ma anche in base dalle modalità e dal luogo di coltivazione.

Le banane sono ricche di vitamine e sali minerali. Le vitamine maggiormente presenti sono la pro-vitamina A, la vitamina C e molte vitamine del gruppo B. Sono presenti anche piccoli quantitativi di vitamina E.

Tra i minerali, invece, il potassio è sicuramente quello più abbondante, seguito dal calcio, dal fosforo, dal rame e dal ferro. Dato l’elevato quantitativo di sali minerali, le banane, sono considerate come rimineralizzanti. Il ferro che è contenuto nelle banane è molto utile in caso di anemia, dato che favorisce la formazione dei globuli rossi. Il potassio agevola il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare.

In ultimo, le banane contengono molti zuccheri semplici e carboidrati. Per questo motivo le banane non dovrebbero essere consumate in elevate quantità nel caso si segua un regime dietetico ipocalorico. Le banane contengono il saccarosio, il glucosio e il fruttosio. Data la presenza di questi zuccheri semplici, quindi facilmente assimilabili dal nostro organismo, forniscono molta energia.

Le banane sono astringenti?

Grazie alla presenza dell’acido butirrico, la banana ha un effetto lenitivo, regolatore della mucosa intestinale ed è in grado di riequilibrare la flora intestinale. La banana rientra tra i cibi astringenti e si consiglia il suo utilizzo nel caso si presentino disturbi intestinali.

Ma c’è una cosa da specificare. Le proprietà astringenti delle banane dipendono dal grado di maturazione del prodotto. Una banana completamente matura contiene più zuccheri e non regolarizzano il transito intestinale. Per beneficiare dell’astringenza delle banane, quest’ultima dovrà essere mangiata quando è ancora acerba.

In generale, grazie alla presenza di fibre, sali minerali e liquidi, le banane favoriscono il reintegro degli elementi fondamentali per la normalizzazione del benessere intestinale.