Oroscopo Branko della settimana dal 24 febbraio al 1 marzo 2020: le previsioni per tutti i segni

Eccoci all’oroscopo di Branko per la settimana dal 24 febbraio al 1 marzo 2020. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per i prossimi giorni, liberamente tratte dal libro Calendario Astrologico 2020. Quali saranno i segni più favoriti dalle stelle e chi vivrà delle tensioni? Di seguito l’oroscopo di Branko, segno per segno.

Ariete

State attenti alla salute: in particolar modo mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio. Branko vi invita a maggior romanticismo.

Toro

Giovedì 27 proteste stupire con risorse che erano nascoste. Ottima giornata venerdì 28: non vi batterà nessuno.

Gemelli

Le previsioni astrologiche di Branko annunciano l’aiuto di un amico mercoledì 26. Prendetevi più tempo per voi stessi, soprattutto martedì 25 febbraio.

Cancro

Potrebbe bussarvi alla porta un ex venerdì 28 febbraio 2020. Curate la salute, specialmente le ossa e le articolazioni che potrebbero darvi noia il giovedì 27.

Leone

Vivrete un mercoledì 26 febbraio all’insegna dell’ottimismo. Il famoso astrologo istriano vi suggerisce di fare attenzione all’alimentazione venerdì 28.

Vergine

Le stelle vi consigliano di chiedere giovedì prossimo, perché troverete tutte le porte aperte. Lunedì 24 potrebbe ripresentarsi un ex.

Bilancia

L’oroscopo di Branko invita la Bilancia a fare attenzione ai contrasti in amore, soprattutto mercoledì 26 febbraio 2020. Cercate di riposare un po’ per recuperare energie lunedì 24

Scorpione

Alzate le antenne martedì 25: potreste avere idee o intuizioni interessanti. Il sabato è caratterizzato da possibili contrasti con i colleghi.

Sagittario

State attenti agli ultimi giorni della settimana: sarete sotto pressione per gli impegni, specie venerdì 28. Branko vi invita a fermarvi per riposare un po’ sabato 29 febbraio.

Capricorno

Avete davanti una settimana positiva in amore, ma sforzatevi di ascoltare di più, in special modo giovedì 27 febbraio. Vi aspetta un venerdì molto romantico.

Acquario

Per i nati in Acquario si prospetta un martedì 25 febbraio molto positivo, in cui non vi batterà proprio nessuno. Forse avrete questioni legate alla casa sabato 29.

Pesci

L’oroscopo di Branko preannuncia una bellissima settimana per i Pesci. In particolar modo vivrete emozioni speciali lunedì 24. Anche sul lavoro molto bene: possibili contratti in vista per venerdì 28 febbraio 2020.