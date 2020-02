Oroscopo Branko domani lunedì 24 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko per domani lunedì 24 febbraio 2020. Ecco cosa anticipano le stelle per i segni centrali dello zodiaco. Leone e Scorpione: apritevi all’amore; la Vergine potrebbe risentire un ex, mentre Branko consiglia maggior riposo ai nati in Bilancia. Vediamo di seguito l’oroscopo, segno per segno.

Oroscopo Branko per domani lunedì 24 febbraio 2020: Leone

I nati in Leone hanno Venere positiva a favorire l’amore. L’oroscopo di Branko vi suggerisce di non isolarvi, ma di aprirvi a nuovi incontri.

Oroscopo Branko per domani lunedì 24 febbraio 2020: Vergine

Il vostro enorme spirito di adattamento vi protegge da eventuali scossoni dovuti ai cambiamenti improvvisi. Il noto astrologo istriano vi indica possibili questioni legate a un ex.

Oroscopo Branko per domani lunedì 24 febbraio 2020: Bilancia

I nati in Bilancia hanno un’innata capacità di cogliere il cuore delle cose e nel vedere realizzare la bellezza. Sapete distinguere ciò che conta dall’inutile. Le previsioni astrali di Branko vi invitano, comunque, a riposare un po’ di più ed evitare lo stress.

Oroscopo Branko per domani lunedì 24 febbraio 2020: Scorpione

Potreste vivere un sogno romantico, se solo lo voleste. Dovete, però, provare a sciogliere un po’ la vostra corazza e ad aprirvi agli altri.