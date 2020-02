Oroscopo Marzo 2020: ecco quali saranno i segni più sfortunati

Sul nostro giornale stiamo parlando da diversi giorni di oroscopo e tanti di voi ci state facendo i complimenti per la puntualità delle previsioni giornaliere sia per l’oroscopo di Paolo Fox che per l’oroscopo di Branko Vatovec. In questo articolo andremo a vedere quali saranno i segni più sfortunati di Marzo 2020.

Partiamo dal fatto che il 6 Marzo 2020 Marte entrerà nel segno del Toro mentre il 10 Marzo sarà Mercurio che tornerà diretto in Acquario per poi, dal 17 Marzo, vederlo entrare nel segno dei Pesci. Tra gli altri movimenti vedremo, inoltre, il 21 Marzo il Sole che compie l’ingressi in Ariete ed il 23 Marzo Saturno entrerà in Acquario.

Stando così le cose sembra proprio che a Marzo 2020 il destino possa venirci incontro e ci saranno veramente tante cose da fare. Sicuramente, proprio la primavera, segnerà un altro inizio. Per quanto riguarda i segni di fuoco, ovvero Ariete, Leone e Sagittario saranno proprio incontrastati ed incontentabili. Vorrete fin da subito dimostrare di essere voi stessi e la cosa positiva è che ci riuscirete. Nonostante i tanti insuccessi, finalmente, vedrete importanti novità.

Per quanto riguarda, invece, i segni di terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno, non rinchiudetevi dentro voi stessi pensando che tutto vada male. Alcune recenti scelte, probabilmente, vi hanno portato verso qualche fallimento ma con un po di sforzo in più riuscirete a tornare sui vostri passi. Che la fortuna sia con voi a Marzo 2020.

Dei segni di Aria ed Acqua ne parleremo nei prossimi articoli ed è per questo che vi consigliamo di continuare a seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati sull’oroscopo e sulle previsioni.