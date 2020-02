Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 24 febbraio al 1 marzo 2020: le previsioni per tutti i segni

Arriva puntuale l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 24 febbraio al 1 marzo 2020. Come vivranno i prossimi giorni i segni zodiacali? Quali avranno fortuna e chi soffrirà alcune turbolenze? Scopriamo insieme cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno.

Ariete

Rischiate di cadere in discussioni con il partner: cercate di non essere polemici, soprattutto mercoledì 26 febbraio. Non trascurate troppo la vostra dolce metà.

Toro

Vi attende un cielo molto fortunato. L’oroscopo di paolo Fox anticipa buone opportunità in amore, grazie a Venere che sarà presto favorevole. Belle novità anche sul lavoro.

Gemelli

L’amore andrà bene ai Gemelli che vogliono fare nuovi incontri oppure riavvicinarsi al partner dopo un contrasto. È possibile, invece, una chiusura di rapporto per chi è stato tradito. Nuove opportunità in vista sul lavoro.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro vivranno alcune tensioni per via di una Venere opposta. Le previsioni astrali di Paolo Fox annunciano possibili problemi di coppia, ma anche sul lavoro, dove sentite di non ricevere in proporzione all’impegno profuso.

Leone

La Luna protegge i Leone che vivono relazioni, in particolar modo mercoledì 26 febbraio 2020. Il noto astrologo di Rai2 preannuncia la possibilità di progettare qualcosa di importante per le coppie. Attenzione alle vostre finanze.

Vergine

La Vergine potrebbe vivere dei problemi in coppia, specie se ultimamente ha trascurato il partner per il lavoro. Considerate con attenzione le proposte che arriveranno in campo professionale.

Bilancia

Un’altra settimana in cui i nati sotto il segno della Bilancia rischiano di vivere tensioni in coppia. Siete agitati, forse per via del lavoro. Paolo Fox vi suggerisce di rimandare le decisioni importanti a un momento successivo.

Scorpione

Vi aspetta una settimana molto bella, grazie all’aspetto positivo di Mercurio e della Luna. Vivrete l’amore al top, purché vi lasciate il passato alle spalle. Chi ha problemi sul lavoro, avrà l’occasione di risolverli con facilità.

Sagittario

L‘oroscopo di paolo Fox vi avverte: potrebbero esserci difficoltà in amore o negli affetti. Impegnatevi a non reagire in modo troppo rigido. In arrivo sul lavoro una novità interessante.

Capricorno

Avete di fronte una settimana molto interessante in amore. Venerdì 29 febbraio 2020, in special modo, si prospetta un giorno caratterizzato da belle emozioni. Valutate se scendere a compromessi sul lavoro può essere proficuo.

Acquario

Le previsioni astrali di Paolo Fox indicano una settimana bellissima per voi. I sentimenti vanno a gonfie vele: aspettatevi delle novità mercoledì 26. Anche sul lavoro vi aspettano risposte positive.

Pesci

Ottimo quadro astrale anche per i Pesci che potranno vivere emozioni intense. Questo cielo vi sostiene, se volete fare progetti nuovi. Sono giorni in cui dovrete impegnarvi molto sul lavoro.