Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 24 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020. Come inizierà l’ultima settimana di febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Occhio al nervosismo Sagittario e Capricorno! Molto meglio la giornata per i Pesci e l’Acquario. Vediamo nello specifico l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un lunedì un po’ agitato in amore: evitate i contrasti e le decisioni a un momento successivo. Tra lunedì 24 e martedì 25 potrebbe presentarsi una bella risposta sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Capricorno

Non è un lunedì al top per voi Capricorno in amore: potreste avere alcuni malintesi. Molto meglio sul lavoro; le previsioni astrologiche di Paolo Fox preannunciano possibili conferme positive in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Acquario

I nati in Acquario vivono una fase di rinnovamento molto particolare: ciò che conta è guardare avanti e non voltarsi. Il lavoro vi offre opportunità di guadagno nuove, specie se avete un’attività in proprio.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Pesci

Il popolare astrologo de I Fatti Vostri indica un sereno lunedì 24 febbraio 2020 per i Pesci che sono in coppia. State vivendo emozioni intense. Anche sul lavoro ci sono all’orizzonte notizie interessanti.