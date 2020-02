ULTIM’ORA CORONAVIRUS – Ecco in quanto tempo si può guarire secondo l’OMS

By

Coronavirus. E’ l’argomento chiaramente più cercato sul web e sul quale stanno girando anche tantissime bufale e proprio per questo motivo noi di Giornal.it stiamo cercando il più possibile di restarne alla larga prima di incappare, anche noi, in possibili fake news sul coronavirus.

Una delle domande alle quali viene facile rispondere è, invece, in quanto tempo si guarisce dal Coronavirus. Per dare questa risposta ci affidiamo alle parole uscite dalla bocca di Michael Ryan, ovvero il capo del programma di risposta alle emergenze di OMS. Ecco cosa ha detto come riportato anche da EuroNews.

“La maggior parte dei pazienti contrae una forma molto lieve del virus e tutto finisce in un paio di giorni, ed è un’ottima notizia per i giovani e i giovani adulti. Ma c’è anche un numero significativo di persone, ben il 20% dei pazienti, che si ammala in modo molto grave”.