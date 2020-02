Oroscopo Paolo Fox domani martedì 25 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci giunti all’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020. Come trascorreranno il martedì grasso i segni centrali dello zodiaco? Si prospetta una giornata molto buona per il Leone. Soffriranno di qualche tensione in amore, invece, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020: Leone

I nati in Leone vivranno un martedì 25 febbraio 2020 davvero positivo da tutti i lati. Positività che continuerà anche nei giorni successivi. L’oroscopo di Paolo Fox indica alcune possibili difficoltà sul lavoro con un collega.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020: Vergine

La Vergine è agitata in questi giorni. Il noto astrologo di Rai2 vi consiglia di non cadere nelle discussioni e aspettare il weekend, quando le stelle saranno più generose con voi.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020: Bilancia

In amore potreste sentirvi un po’ nervosi. Paolo Fox vi suggerisce di frequentare, in questa giornata, persone che non vi costringono a discutere. Il lavoro sta prendendo la piega giusta.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020: Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno affrontare alcuni problemi legati alle questioni di cuore. Domani martedì 25 febbraio 2020 potreste ritrovarvi qualche piccolo ostacolo anche sul fronte lavorativo.