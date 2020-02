Oroscopo Paolo Fox domani martedì 25 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020. Siamo arrivati all’ultima settimana del mese. Come la vivranno i segni zodiacali? Attenzione ai rapporti non bene a fuoco per i nati in Sagittario. Possibili discussioni per il Capricorno, mentre c’è aria di rinnovamento per Acquario e Pesci. Vediamo, nel dettaglio, cosa annuncia l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020: Sagittario

I Sagittario devono cercare di non infilarsi in relazioni ambigue. Prestate attenzione alle scelte che fate. Chi ha avanzato, nel passato, richieste sul lavoro, potrebbe ricevere una risposta proprio in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020: Capricorno

Mentre il lavoro va di bene in meglio, grazie a Marte favorevole, in amore potreste vivere alcuni contrasti. L’oroscopo di Paolo Fox vi avverte: fate molta attenzione a non discutere nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020: Acquario

Continua questa voglia di cambiamento per i nati sotto il segno dell’Acquario. C’è un sottobosco emotivo che sta lavorando dentro di voi. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri vi rassicura su questo: in primavera inizierà un periodo nuovo, sotto tutti i punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 25 febbraio 2020: Pesci

Anche i Pesci potranno vivere cambiamenti positivi sul lavoro, se lo vorranno. L’amore richiede maggiore attenzione in questo momento. Sono giorni favorevoli per i nuovi interessanti incontri.